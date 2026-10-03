Cătălin Bordea și Micutzu, dezvăluiri noi: „Când au apărut soții Apreutese, fostul nostru prieten a început să facă niște lucruri”

Cătălin Bordea și Micutzu trec printr-o perioadă complicată, după ce au apărut probleme financiare în zona afacerilor în care au fost implicați. În spațiul public sunt vehiculate sume de peste un milion de euro, însă cei doi au ales să vorbească deschis despre ceea ce li s-a întâmplat și despre momentul în care au început să își pună întrebări. CANCAN.RO vă prezintă întreaga situație.

Invitați aseară în cadrul „Dan Capatos Show”, Bordea și Micutzu au povestit cum au ajuns să își pună primele întrebări în legătură cu banii și contractele pe care le aveau în derulare. Primele semne au apărut atunci când unele plăți au întârziat, iar explicațiile primite nu au fost suficiente pentru a lămuri situația.

Soții Apreutese, în povestea banilor pierduți de Bordea și Micutzu

În centrul poveștii se află Călin Crețu, omul care s-a ocupat de managementul și administrarea unor proiecte în care erau implicați cei doi artiști, dar și alți comedianți. Potrivit declarațiilor lor, relația profesională s-a bazat pe încredere, iar verificările au început abia după apariția primelor suspiciuni. Pe măsură ce au verificat contractele, plățile și sumele care trebuiau să ajungă la artiști, Bordea și Micutzu spun că au descoperit o situație mult mai complicată decât se așteptau. Vezi emisiunea integrală aici!

În această poveste apar și Simion și Loredana Apreutese, doi antreprenori cunoscuți în mediul de business românesc. Familia Apreutese, care a construit grupul International Alexander, activ în special în zona de transport și logistică, a intrat și în industria de entertainment. În 2023, soții Apreutese au cumpărat 50% din Headline Management Agency, compania fondată și condusă de Călin Crețu, acesta păstrând cealaltă jumătate. Astfel, cei doi au devenit parteneri de afaceri cu omul care se ocupa de managementul mai multor artiști, printre care și Cătălin Bordea și Micutzu.

Bordea: Soții Apreutese au apărut în combinație mult mai târziu, adică acum 3 ani. Când au apărut soții au început să se întâmple niște lucruri la un alt nivel financiar. Că până acolo mai erau întârzieri de plată, dar nu erau atât de…

Micutzu: Când au apărut soții Apreutese, acolo a început fostul nostru prieten să facă tot felul de lucruri pe care și le dorea, probabil, de ceva timp. Noi nu l-am mai reprezentat la momentul ăla, adică de Călin. Și, practic, dacă vrei să spui că așa a început, da, așa a început, dar lucrurile au început de dinainte, cumva, de când a vândut el la Global o parte din acest Headline. Adică asta înseamnă că acest Călin reprezenta niște comedianți. Acolo am observat că, pe spatele nostru, a început să își clădească niște chestii pentru el însuși. El ne-a spus cumva că are niște bani de la Simi Apreutese. Ne-a spus că o să lucreze cu ei și așa. Dar noi nu știam de Jokers. Ne-am dat seama că asta era un fel de leverage, pentru că acest Călin, de fiecare dată, pentru că nu avea capacitatea financiară să ajungă măcar la jumătate din ce băgau soții acolo, leverage-ul era ce câștiga cu noi, ce producea clubul.

Bordea:”Eu, de familie, știu de două luni de zile că sunt asociații mei, ai noștri”

Micutzu: Din ce am observat în ultima perioadă, pare că ei, soții, au fost destul de la curent cu lucrurile pe care le-a făcut Călin, cu ce bani lipseau. Deși nouă ni s-a prezentat o poveste în care nu se știa absolut nimic, am observat că se știau niște lucruri.

Bordea: Eu, de familie, știu de două luni de zile că sunt asociații mei, ai noștri. Ne mai vedeam pe la mese, mai glumeam, mai vorbeam, ne arătam lucruri etc. Adică știam că sunt cu el în Headline, știam că sunt acolo asociați, dar cu mine, asociați cu mine, nu știam, că altfel mă raportam.

Tot în cadrul emisiunii, Bordea a povestit cum Călin a pus o fată oarecare să se dea drept o angajată a unei companii mari, care avea să le dea bani pentru prestarea unor servicii, și să mai aștepte, că banii nu au fost dați pentru că, momentan, compania are probleme. Ei au aflat că totul a fost o minciună când au vorbit, până la urmă, cu un reprezentant real al acelei companii. Așa au aflat că banii fuseseră plătiți cu multe luni în urmă, la termen chiar.

Bordea: După ce am aflat câte se întâmplau, ne-am întâlnit la o masă. Întâi noi doi și Călin și contabila, în prima fază.

Micutzu: Noi, când ne-am văzut după aia cu asociații, ei nu au fost foarte surprinși de cele întâmplate. Problema lor era alta, cu mașina celuilalt administrator din firmă. Bătea un pic în administratorul nostru cu administratorul vostru, care nu este administratorul nostru. Adică treaba stă în felul următor: Ana și Lulu sunt aduși în toată chestia asta tot de Călin. Ei împreună au funcționat foarte mult timp, prieteni foarte buni între ei și așa mai departe.

Iar eu, când îți zic: „Uite ce probleme sunt și uite ce a făcut omul ăsta, este de penal”, și tu îmi spui mie că nu este de penal, că tu știi penal, și atenția ta numai acolo nu este, nu știu, îmi pun niște semne de întrebare. Ne ameninți voalat că ne ții ani de zile în proces, că tu ai foarte mulți bani, că bagi avocați și executori după voi, că nu știu ce. Mie mi s-a părut puțin anapoda. Sunt și victimă și mă trezesc și amenințat. Noi am crezut că este asta o joacă a oamenilor care fac asta de mult timp. Că a mai fost și o știre cu încă o firmă pe care au băgat-o în insolvență, adică pare că ei sunt în asta de foarte mult timp și noi suntem niște novice acum. Noi încercăm să facem ceva acum și, de aceea, ne-am întrebat de ce nu este aceeași atitudine și în partea cealaltă. Așa mă gândesc. Este ciudat puțin și, totuși, noi ne trezim amenințați. Eu credeam că ei vin alături de noi.

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