Prognoza meteo azi, 17 august 2026. Temperaturile urcă până la 37 de grade, dar vremea se întoarce brusc. Furtuni puternice spre seară

România intră într-un nou episod de căldură intensă luni, 17 august 2026, cu temperaturi care vor urca până la 37 de grade în vestul țării și cu disconfort termic accentuat. După o zi dominată de soare și caniculă, vremea se va schimba însă radical în mai multe regiuni: spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt, iar izolat pot apărea vijelii și grindină. În București vor fi 33-34 de grade, în timp ce litoralul va rămâne cea mai răcoroasă zonă a țării.

Vremea în România

Conform prognozei ANM vremea se încălzește puternic luni, 17 august 2026, în cea mai mare parte a României, iar în vestul țării temperaturile vor ajunge până la 37 de grade. Canicula va cuprinde Banatul și, local, Crișana și Maramureșul, dar temperaturi foarte ridicate vor fi înregistrate izolat și în Transilvania și Oltenia.

Disconfortul termic va fi în creștere, iar în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest a țării indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa, la nivelul întregii țări, între 25 de grade în sudul litoralului și 37 de grade în Banat și sudul Crișanei. Noaptea, minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în nordul litoralului nu vor scădea sub aproximativ 21 de grade.

Prima parte a zilei va fi dominată de vreme însorită, însă spre seară și în cursul nopții atmosfera va deveni instabilă în mai multe regiuni. Vor apărea averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45-55 km/h. Izolat vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 5-15 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 15-25 l/mp.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul României va fi zona cea mai fierbinte în cursul zilei de luni. În Banat, temperaturile maxime vor urca până la 37 de grade, iar canicula se va manifesta și local în Crișana și Maramureș. Disconfortul termic va fi accentuat, iar pe arii restrânse ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

După orele serii, situația se schimbă. În Banat, Crișana și Maramureș vor apărea perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări cu rafale de 45-55 km/h, iar izolat se pot produce vijelii și căderi de grindină. Local, ploile pot aduce peste 15-25 l/mp într-un interval relativ scurt.

Vremea în sud și sud-est

În regiunile sudice vremea va fi predominant frumoasă, însorită și călduroasă. Temperaturile vor urca în general peste pragul de 30 de grade, iar cerul va rămâne mai mult senin în cea mai mare parte a zilei.

În sud-est, apropierea Mării Negre va menține temperaturile ceva mai scăzute decât în restul țării, mai ales pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat, iar probabilitatea fenomenelor de instabilitate atmosferică va fi mult mai redusă decât în vest și nord-vest.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de o zi foarte călduroasă, iar izolat se poate instala canicula. În extremitatea de sud-vest, disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură-umezeală poate atinge pragul critic de 80 de unități.

După o zi predominant senină, spre seară și în timpul nopții instabilitatea atmosferică poate ajunge și în vestul și nord-vestul Olteniei. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat nu sunt excluse vijeliile sau grindina.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, ziua va fi în general frumoasă și călduroasă, cu cer mai mult senin și temperaturi ridicate pentru această perioadă. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

Schimbarea vremii se va resimți mai ales în nordul Moldovei, unde spre seară și în cursul nopții pot apărea înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Unele ploi pot avea caracter torențial.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania vremea se va încălzi semnificativ, iar izolat temperaturile pot atinge pragul caniculei. Diferențele dintre temperaturile de peste zi și cele nocturne vor rămâne însă foarte mari, în special în depresiunile Carpaților Orientali, unde minimele pot coborî până la numai 7 grade.

După orele serii, instabilitatea atmosferică va cuprinde vestul, nordul și centrul Transilvaniei. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 45-55 km/h, iar izolat sunt posibile grindină și vijelii.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va fi una dintre regiunile ferite de căldura extremă care va afecta vestul țării. Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile considerabil mai scăzute, maxima coborând până la aproximativ 25 de grade în sudul litoralului.

Cerul va fi mai mult senin, iar vremea va rămâne în general frumoasă. Noaptea va fi însă mult mai caldă decât în zonele depresionare ale țării, cu temperaturi minime de până la 21 de grade în nordul litoralului.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține frumoasă, dar va deveni călduroasă. Cerul va fi senin pe parcursul intervalului, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă va ajunge la 33-34 de grade, astfel că după-amiaza va fi foarte caldă. În timpul nopții, temperatura va coborî la 17-18 grade, iar în zona preorășenească poate ajunge până la aproximativ 14 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme foarte caldă în timpul zilei, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 32-34 de grade. Spre seară și noaptea crește probabilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Minimele vor fi de aproximativ 15-17 grade.

Timișoara: va fi unul dintre cele mai fierbinți mari orașe ale țării, cu o maximă de aproximativ 36-37 de grade și disconfort termic accentuat. Spre seară și în cursul nopții sunt posibile furtuni, averse torențiale, rafale puternice și izolat grindină. Minima va fi de aproximativ 19-21 de grade.

Iași: vremea va fi călduroasă, cu cer predominant senin în prima parte a intervalului și o temperatură maximă de aproximativ 31-33 de grade. Noaptea, temperatura va coborî spre 17-19 grade, iar în nord-estul țării instabilitatea atmosferică poate crește.

Craiova: zi foarte călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 34-35 de grade și o minimă de aproximativ 18-20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, însă spre noapte în vestul și nord-vestul Olteniei pot apărea manifestări de instabilitate atmosferică.

Constanța: vreme plăcută și mult mai răcoroasă decât în vestul și sud-vestul țării, cu o maximă de aproximativ 26-28 de grade și o minimă de 20-21 de grade. Cerul va fi predominant senin.

Brașov: vremea va fi caldă în timpul zilei, cu o temperatură maximă de aproximativ 29-31 de grade. Noaptea se va răcori semnificativ, minima urmând să ajungă la aproximativ 12-14 grade. Spre seară și în cursul nopții va crește probabilitatea de averse și descărcări electrice în zona Transilvaniei.

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