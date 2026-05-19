Nașul Puya, așa cum rar îl vezi. Cum s-a îmbrăcat la botezul finuței sale

Puya și soția lui, Melinda, continuă să demonstreze că formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de peste 15 ani și au construit o familie frumoasă alături de cei trei copii ai lor. Recent, ei au trăit un nou moment special, devenind nașii unei fetițe, într-un eveniment plin de emoție și bucurie.

La ceremonia de botez, Puya și Melinda au atras atenția prin aparițiile elegante și prin implicarea lor în fiecare moment important al evenimentului. Cu toții cunoaștem stilul vestimentar al cântărețului, alegând haine cât mai confortabile și mai sport. Ei bine, de data aceasta, ales o ținută elegantă care să pună în valoare importanța momentului.

Puya a optat pentru un costum elegant și clasic, iar soția lui a ales un costum cu croi lejer, de culoare gri care a făcut-o să iasă în evidență la eveniment. Atmosfera a fost una caldă și festivă, iar micuța creștinată a fost în centrul atenției pe tot parcursul ceremoniei.

În imaginile surprinse la eveniment, Melinda poate fi văzută ținând-o în brațe pe finuță în timpul slujbei religioase, în timp ce Puya i-a fost permanent alături. Cei doi s-au implicat activ în toate momentele importante ale botezului și au fost aproape de părinții fetiței într-una dintre cele mai importante zile din viața lor.

Ce as pus Puya despre divorțul de Melinda Gărdescu

În urmă cu ceva timp, în spațiul public au apărut zvonuri legate de un posibil divorț între Puya și Melinda. Speculațiile au pornit după lansarea unei piese inspirate din momente dificile ale relației. Artistul a explicat atunci că informațiile despre separare nu erau adevărate și că relația lor nu s-a încheiat.

Mai mult, el a considerat că simpla prezență a soției sale în videoclipul melodiei era o dovadă clară că cei doi sunt în continuare împreună și că zvonurile erau false.

„Cu ceva vreme în urmă, după ce au apărut zvonuri conform cărora Puya ar divorța de soția lui, artistul a vorbit deschis despre acest subiect și a clarificat speculațiile potrivit cărora s-a separat de mama copiilor săi după 14 ani de căsnicie.„Nici nu știu cum să încep. Vă spun sincer, nu știu cum să încep. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu soția mea am divorțat după 14 ani de căsătorie. Zic mă, ce naiba s-a întâmplat. Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry – «E vina mea», și ce-o fi zis, am scris la un moment dat acolo pe YouTube că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, lucruri care mă inspiră pe mine…(…) Apoi m-am gândit, cât să fii de nebun să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi. Adică nu ați văzut că era femeia în clip acolo cu mine, jucam împreună? Cum să îți închipui că am divorțat. Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e un pic cam mult.”, a spus Puya.

