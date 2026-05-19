Marea Neagră și-a schimbat culoarea! Cum arată acum litoralul românesc

De: Emanuela Cristescu 19/05/2026 | 09:03
Turiștii și localnicii care au ajuns astăzi, 19 mai, pe litoralul românesc au avut parte de un peisaj cum rar vezi la Marea Neagră! În zona Plajei Modern din Constanța, apa și-a schimbat complet culoarea și a căpătat o nuanță spectaculoasă de turcoaz intens, asemănătoare destinațiilor exotice din Grecia sau Maldive.

Imaginile au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, iar oamenii nu au ratat ocazia să scoată telefoanele și să surprindă fenomenul neașteptat.

Cei care au trecut prin zonă au rămas uimiți de claritatea apei și de nuanțele vii care au transformat complet peisajul de pe litoral. Mulți turiști au spus că nu au mai văzut niciodată Marea Neagră într-o astfel de ipostază și au profitat de vremea bună pentru ședințe foto spectaculoase direct pe plajă.

Marea Neagră, de nerecunoscut

Fenomenul nu este unul obișnuit și apare doar în anumite condiții naturale. Meteorologii au explicat faptul că schimbarea culorii apei a fost provocată de un vânt puternic din vest, care a împins sedimentele și impuritățile spre larg. Astfel, apa din apropierea țărmului a devenit mult mai clară, iar lumina soarelui a accentuat nuanțele de turcoaz.

În plus, un rol important îl joacă și algele care apar în această perioadă în Marea Neagră. Temperaturile mai scăzute ale apei favorizează anumite tipuri de alge verzi și brune, care contribuie la efectul vizual impresionant observat astăzi pe litoral.

De altfel, cei care merg la mare doar în plin sezon estival ratează de multe ori aceste imagini spectaculoase. Vara, din cauza temperaturilor ridicate și a dezvoltării altor tipuri de vegetație marină, apa capătă nuanțe mai închise și își pierde din transparență.

Doar primăvara are loc acest fenomen

Primăvara însă, atunci când apa este mai rece și curenții marini schimbă distribuția sedimentelor, Marea Neagră poate avea culori surprinzătoare, exact ca în Grecia și Maldive.

Spectacolul de astăzi de la Plaja Modern a atras imediat atenția oamenilor aflați în zonă, iar imaginile publicate online au strâns rapid sute de reacții. Sezonul estival pe litoralul românesc începe, în mod normal, la începutul lunii iunie, însă adevărata aglomerație apare în iulie. Majoritatea turiștilor vin la Marea Neagră în weekend. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Vama Veche, Costinești și Eforie.

