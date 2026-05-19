Alexandru din Sibiu a fost externat. Care a fost prima dorință a băiețelului, după ce a ajuns acasă

După aproape o săptămână petrecută sub supravegherea medicilor, băiețelul de cinci ani din județul Sibiu, găsit după o amplă operațiune de căutare în zona împădurită unde dispăruse, a fost externat și s-a întors acasă alături de familia sa. Starea copilului este una bună, iar medicii spun că recuperarea evoluează favorabil. În perioada următoare, micuțul va continua tratamentul prescris și va merge periodic la controale pentru monitorizare.

Revenirea acasă a fost un moment încărcat de emoție pentru întreaga familie, care a trecut prin clipe dramatice în timpul celor aproape două zile în care copilul a fost de negăsit. După externare, băiatul a fost întâmpinat cu îmbrățișări și multă bucurie de cei apropiați, iar părinții încearcă acum să lase în urmă experiența care le-a schimbat complet viața.

Care a fost prima dorință a băiețelului, după ce a ajuns acasă

Familia pregătește în aceste zile o întâlnire specială la fermă, unde locuiesc, pentru a le mulțumi tuturor celor care au contribuit la găsirea copilului. La eveniment sunt așteptați localnici, voluntari, salvatori și alte persoane care s-au implicat în căutările desfășurate în condiții dificile. Părinții consideră că fără mobilizarea impresionantă a comunității, finalul fericit ar fi fost mult mai greu de obținut.

„Zilele astea o să facem ceva, îi pregătim ceva pentru el și pentru toți care vor să vină, care au participat la găsirea lui Alexandru și nu numai. Nu se pot descrie în cuvinte momentele prin care am trecut înainte să-l găsim și când l-am găsit. Încercăm să uităm episodul și cu timpul o să-l uităm. Oricum, ceva o să rămână acolo, dar nu a fost ușor.”, a transmis tatăl copilului.

Micuțul s-a adaptat rapid după perioada petrecută în spital și abia aștepta să se întoarcă acasă, unde îl așteptau sora sa și animalele de la fermă. În timpul internării, copilul a devenit foarte apropiat de personalul medical, care l-a încurajat și i-a oferit atenție constantă. Asistente și cadre medicale din mai multe secții au venit să-l viziteze și să-i aducă mici surprize pentru a-l face să uite de trauma prin care trecuse.

„Au venit toate asistentele foarte drăguțe și de la mai multe secții. Și au venit să-l salute cu o ciocolată, să-l îmbrățișeze, să-l pupe. Nu doresc la nimeni să treacă pe așa ceva. Sora îl așteptă. A zis să stă cu ochii pe el. E și ea foarte puternică. Ea știa și avea credința. A zis: „lasă, mami, că-i bine. Știu că fratele meu nu se lasă, nu-i prostuț”, a mai spus și mama copilului.

Medicii au stabilit că băiatul nu a suferit răni grave, în ciuda faptului că a petrecut zeci de ore singur în natură. În urma investigațiilor, cadrele medicale au descoperit că dezvoltase o formă de pneumonie și prezenta mai multe mușcături de căpușe, însă starea sa generală a fost stabilă încă din primele zile de internare

