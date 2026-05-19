Ioana Ginghină, scandal cu Nicole Cherry. Gestul care i-a pus capac actriței

De: Emanuela Cristescu 19/05/2026 | 10:31
Actrița Ioana Ginghină (48 de ani) a izbucnit după finala Eurovision 2026 și a lansat un atac dur la adresa vedetelor din România care au ales să susțină reprezentantul Maltei în timpul competiției.

Aceasta a spus clar că nu poate înțelege cum persoane publice care trăiesc din susținerea românilor ajung să promoveze alți concurenți într-un concurs internațional în care România luptă pentru victorie.

Ioana Ginghină a criticat-o dur pe Nicole Cherry

Tot scandalul a pornit după ce Alexandra Căpitănescu a reușit una dintre cele mai mari performanțe ale României din ultimii ani la Eurovision. Artista și echipa sa au impresionat Europa cu piesa „Choke Me” și au obținut nu mai puțin de 296 de puncte, clasând țara noastră pe locul al treilea.

În timp ce mulți români au stat lipiți de televizoare și au votat pentru România, mai multe persoane cunoscute din showbiz-ul autohton au promovat reprezentantul Maltei. Situația a enervat-o la culme pe Ioana Ginghină, care a reacționat imediat pe rețelele sociale.

Actrița a criticat-o aspru pe Nicole Cherry, cântăreața care ar fi fost plătită pentru promovarea concurentului din Malta. Ea a spus că s-a ajuns prea departe și că unele artiste sunt dispuse să facă prea multe lucruri pentru bani.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026/ sursă foto: Profimedia

„Cum o fi să fii artist român, să cânți în România, să te bazezi pe publicul din România, românii să dea bani la afacerea ta artistică și tu să ții cu artistul din Malta. De ce? Pentru că cineva te-a plătit, cineva ți-a dat o sumă de bani și atunci nu a mai contat că publicul tău sunt românașii tăi, mă! N-a mai contat.

E vorba de Nicole Cherry care se pare că a primit bani ca să promoveze la Eurovision artistul din Malta. Băi, nu înțeleg chestia asta, întotdeauna orice ar fi, cu oricine ai ține, când joacă România sau cântă România sau când e vorba de România la gimnastică, handbal, fotbal, cântec, voie bună, ții cu România, Doamne, iartă-mă! Nu te vinzi în halul ăsta! ”, a transmis Ioana Ginghină pe social media.

N-a iertat-o nici pe Marilu Dobrescu

Și Marilu Dobrescu a ajuns în vizorul actriței. Ioana Ginghină a spus că nu mai urmărește activitatea influenceriței de când a păcălit-o că are o relație perfectă cu Iustin Petrescu și că a fost foarte dezamăgită când a văzut că a promovat Malta la Eurovision.

„Altă surpriză, nu pot să zic surpriză de data asta, a fost celebra Marilu (n.r. Dobrescu). Zic celebra pentru că ne-a mințit fata asta pe social media de ne-a rupt. Eu n-am mai urmărit-o de mult (…)”, a mai spus actrița.

În ciuda controverselor, Alexandra Căpitănescu a reușit să aducă România din nou în topul Eurovision, performanță care nu a trecut deloc neobservată. Mulți fani ai competiției consideră că artista a avut unul dintre cele mai puternice momente din concurs și că rezultatul obținut reprezintă o adevărată revenire pentru România pe scena europeană.

