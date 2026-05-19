O campioană la tenis, angajată la LIDL. Cum s-a luat această decizie

Steffi Graf, una dintre cele mai mari legende din istoria tenisului mondial, revine în atenția publicului printr-un nou parteneriat important. Deși și-a încheiat cariera sportivă în urmă cu mai bine de două decenii și are o avere estimată la peste 140 de milioane de euro, fosta campioană a acceptat o colaborare cu lanțul german de supermarketuri Lidl.

Compania a ales-o pe Steffi Graf drept imagine principală pentru brandul propriu de articole sportive, Crivit, într-o campanie internațională lansată în peste 30 de țări. Proiectul promovează sportul și un stil de viață activ, iar sloganul campaniei îi încurajează pe oameni să descopere mișcarea și activitățile fizice potrivite pentru ei. Prin această strategie, Lidl încearcă să își consolideze poziția pe piața produselor sportive și să concureze mai puternic cu magazine specializate din domeniu.

De-a lungul timpului, Steffi Graf a fost foarte selectivă în privința aparițiilor publice și a colaborărilor comerciale, preferând o viață discretă după retragerea din sport. Tocmai de aceea, noul parteneriat este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de imagine în care s-a implicat în ultimii ani.

„După succesul mărcii noastre Parkside, deschidem una dintre cele mai relevante categorii pentru o viață mai bună alături de Crivit: sport și timp liber. Faptul că Stefanie Graf a ales Lidl pentru a-și răspândi misiunea este un semn important de apreciere și, în același timp, o dovadă a standardelor noastre de calitate”, se arată într-un comunicat.

Steffi Graf s-a retras din tenis în 1999

Fosta sportivă a rămas una dintre cele mai respectate figuri din tenisul mondial. În cariera sa impresionantă, a câștigat 22 de titluri de Mare Slam și a dominat clasamentul WTA pentru un număr record de săptămâni. Anul 1988 a rămas unul istoric pentru ea, după ce a reușit să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam și medalia olimpică de aur.

Steffi Graf s-a retras din tenis în 1999, după mai multe probleme fizice și accidentări care i-au afectat finalul carierei. Chiar și după retragere, numele ei a rămas sinonim cu performanța și eleganța în sport.

