Iubita lui Iustin, fostul lui Marilu, ironizată după ce și-a cumpărat un buchet de nuntă online

Hara, logodnica lui Iustin Petrescu, a fost aspru criticată după ce și-a luat buchet de nuntă de pe Shein. Cea care l-a cucerit pe fostul lui Marilu Dobrescu a vrut să iasă din tipare, dar nu prea i-a ieșit.

Nunta lui Iustin Petrececu cu Hara se apropie cu pași repezi, iar aceștia sunt aproape gata cu pregătirile. Fanii au fost foarte încântați că cei doi se căsătoresc până în momentul în care au văzut buchetul de flori ales de șatenă. Ea a spus că și-a făcut buchetul singură și că a ales unul cu trandafiri artificiali negri cu sclipici.

Iubita lui Iustin, luată din nou la mișto

Mai multe persoane din mediul online au spus că buchetul arată foarte ieftin și că seamănă cu o decorațiune de Halloween. Altele au scris că se vede că Iustin Petrescu a rămas fără bani de când l-a părăsit Marilu Dobrescu.

”Arată ca decorațiunile din Jumbo pe care le cumpăr eu pentru Halloween. Looking cheap af”, a spus o persoană din mediul online. „La aia mă gândeam și eu. Buget de șomerilă”, a scris o altă internaută.

Hara n-a rămas indiferentă criticilor și le-a transmis un mesaj dur „cârcotașelor”. Șatena a spus că buchetul a ieșit exact cum a visat și că vrea să fie lăsată să se bucure în liniște de ziua în care va ajunge la altar cu marea ei iubire, Iustin.

„Nu doar că arată ieftin, chiar a fost foarte ieftin. Am dat 80 de lei pe toate materialele pe care le-am comandat de pe Shein. Acel buchet este exact ce mi-am dorit eu, ce mi-am imaginat, este minuntat. Nunta mea nu este despre cât costă buchetul, cât costă rochia. Pentru mine este o zi superbă, o zi minunată, o zi în care îmi leg viața de acest om pe care îl iubesc foarte mult”, a spus Hara.

Marilu Dobrescu a așteptat inelul degeaba

Iustin Petrescu a cerut-o pe Hara în căsătorie în urmă cu câteva luni, la scurt timp după ce s-a mai calmat scandalul cu fosta lui iubită, Marilu Dobrescu. Se pare că noua parteneră l-a făcut să facă pasul cel mare foarte repede, spre nemulțumirea lui Marilu, care a așteptat ani întregi să-i pună un inel pe deget.

„El și-a dorit să mă ceară în Maroc, locul unde a început totul, dar i-am tot stricat planurile cât am fost acolo. Așa că cererea a fost ceva simplu, acasă. Nici nu aș fi vrut să fie altfel. Inelul acesta l-am ales eu, dar voi mai avea unul, mai simplu. Unul glam, unul de zi. Inelul simplu îl vom alege împreună, dar trebuie să mergem în locul meu de suflet, într-o altă țară, ca să îl găsim. E foarte specific totul. Vom face asta curând”, a declarat Hara.

VEZI ȘI: Nunta lui Iustin Petrescu va fi una ieșită din tipare. Ce decor spectaculos pregătește

Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face pasul cel mare: “Suntem în al nouălea cer”