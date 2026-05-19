Niculina Stoican, poveste tristă de viață. Și-a văzut părintele doar de două ori și n-au vorbit niciodată

Niculina Stoican este o prezență cu zâmbetul pe buze indiferent în ce context apare. Cu toate acestea, puțini știu că în sufletul ei se ascunde o dramă cumplită. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, fiica Angelicăi Stoican a vorbit pentru prima dată despre povestea tristă de viață pe care a trăit-o.

Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de muzică populară. Ea a cucerit lumea prin talentul, vocea și zâmbetul ei cald. Deși este mai tot timpul veselă, solista are o poveste de viață care pare desprinsă din filme dramatice. Puțini știu că a avut o copilărie grea, care și acum o marchează.

Povestea de viață a Niculinei Stoican

Niculina Stoican este fiica Angelicăi Stoican. Aceasta este cântăreață de muzică populară și este cunoscută de întreaga țară. De curând, femeia a fost prezentă în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a vorbit deschis despre copilăria pe care a avut-o și a mărturisit că nu a fost deloc una ușoară. Artista a povestit că tatăl ei nu a fost alături de ea sau de mama ei și că l-a văzut doar de două ori până în prezent. Cu toate acestea, ea a explicat că nu îi poartă ranchiună.

L-am văzut pe tata de două ori în viața mea. Știam, că mi se repeta: tu nu ai tată, trebuie să ai grijă. Era o apostrofare, a declarat Niculina Stoican.

De asemenea, solista a mai spus că bunicii ei nu erau de acord ca mama ei să o aducă pe lume. Însă, dragostea față de copil a fost mai mare și a sacrificat totul. În plus, Angelica Stoican i-ar fi spus fiicei ei că, în ciuda faptului că tatăl nu este prezent în viața ei, trebuie să îl respecte în continuare și să nu îl judece pentru alegerile făcute.

Ea a avut în ceea ce-l privește o singură explicație: este tatăl tău și nu ai dreptul să-ți judeci părinții. Trebuie să știi că nu ai tată, dar trebuie să-l respecți. Nu am știut niciodată detaliile, Mai târziu, când m-am căsătorit, explicația ei a fost foarte clară. A fost iubirea ei supremă și a vrut de la iubirea ei supremă să aibă un copil. Eu semăn cu el foarte mult. Atât. Mama nu i-a reproșat niciodată nimic, a mai spus artista.

Tatăl Niculinei Stoican și-a dorit un test ADN

Cea mai dureroasă parte a poveștii abia acum urmează. Tatăl Niculinei Stoican și-a dorit un test de paternitate, iar procesul a durat până la cinci ani.

S-au judecat 5 ani ca el să mă recunoască. El avea o anumită poziție și el și soția lui cu care s-a căsătorit, aveau putere, aveau influență. S-a lăsat cumva condus de context. Îl înțeleg. Când s-a făcut testul ADN, mama mi-a povestit că neputând să țină legătura cu mine, a ținut legătura cu mama. Se întâlneau, vorbeau despre mine, a mai adăugat Niculina Stoican.

