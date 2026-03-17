Olguța Berbec, reacție dură după ce a pierdut procesul cu Niculina Stoican: ”Cunosc maniera și nu mă miră nimic”

De: Iancu Tatiana 17/03/2026 | 14:14
SURSA: Instagram

Pe scena muzicii tradiționale românești a avut loc, în urmă cu 5 ani, un scandal de proporții între două interprete cunoscute. Niculina Stoican a fost acuzată de Olguța Berbec de plagiat iar, în ciuda insistențelor de a rezolva pe cale amiabilă situația, Olguța a chemat-o în judecată. Au fost implicați și trei specialiști de la Institutul de Muzică să analizeze piesa și să sprijine procesul. În acest an, Niculina Stoican a câștigat în instanță și a cerut despăgubiri în valoare de 12.600 de lei.

După ce a câștigat definitiv procesul în care a fost implicată, Niculina Stoican i-a adresat Olguței Berbec o serie de reproșuri. Fosta manageră a Ansamblului Maria Tănase din Craiova a spus despre cea care a pierdut procesul că a târât cântecul popular într-o mizerie și că nu are bun-simț.

Ce au spus artistele

Niculina Stoican a spus despre colega de breaslă că și-a acordat o importanță mult prea mare și că ar fi trebuit să rezolve totul amiabil, nu să se ajungă la o asemenea situație care a denigrat muzica populară:

O poveste care a fost târâtă într-o mizerie spusă de un om lipsit de respect pentru ceea ce face în fiecare zi în cariera ei și de fiecare dată când urcă pe scenă. Consideră că este unică și doar ea există, asta înseamnă că ea nu respectă nici această țară, nici acest popor, pentru că a îndrăznit să târască cântecul popular într-o asemenea mizerie. Nu putem să venim într-o instanță și să spunem: „Să i se interzică”, a mărturisit câștigătoarea procesului.

Rujul roșu și marketingul nu-ți vor crea niciodată o carieră stabilă, doar o carieră de moment, a mai adăugat aceasta.

Pe de altă parte, Olguța Berbec a spus că hotărârea judecătorilor a luat-o prin surprindere, aceasta aflându-se într-o vacanță. Cea care a acuzat-o de furt nu vrea să comenteze reacția Niculinei și consideră că instanța a favorizat-o:

Nu am văzut acest interviu. Cunosc maniera și nu mă miră nimic și nu vreau să răspund în niciun fel (…) Da, este adevărat, nu eu am câștigat procesul, dar nu am pierdut nimic. Ăsta e paradoxul. În continuare am două fetițe superbe, un soț care mă iubește, viața e bună, oamenii mă vor la evenimente, a declarat Olguța Berbec.

Așa stau lucrurile și am fost mâhnită, probabil că par vulnerabilă că spun lucrul asta. Dar nu am fost tristă (…) I s-a dat și dumneaei voie să-mi cânte cântecul, e ok, așa a hotărât instanța. Trebuie să acceptăm, ce să facem, nu?, a mai menționat cea care a pierdut procesul.

