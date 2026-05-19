Daciana Sârbu, în fața unui pas complicat. Ce se întâmplă cu ea: ”Un an atipic”

Daciana Sârbu trece printr-o perioadă încărcată, marcată atât de schimbări în familie, cât și de provocări profesionale și personale.

Antreprenoarea spune că încearcă să gestioneze un program extrem de aglomerat, în timp ce se confruntă cu dificultatea de a reveni la greutatea dorită.

Daciana Sârbu, în fața unui pas complicat

Deși apare mereu impecabilă în public, Daciana admite că lupta cu kilogramele nu este deloc simplă, mai ales în contextul în care activitatea ei presupune degustarea constantă a deserturilor.

„Acum nu mă mai cântăresc, pentru că mă întristez. Încerc să scap de niște kilograme și recunosc că am tot fost plecată și am amânat acest moment, după care am început duminică, ca să nu o iau de luni, doar că a intervenit jurizarea Concursului Național de Patiserie și Cofetărie la care am fost prezentă, la Brașov, am gustat 22 de deserturi și sper și cred că nu mai vreau să gust desert, măcar două luni de acum înainte”, a spus ea, râzând.

Afacerea pe care o dezvoltă face ca dieta să fie aproape imposibil de urmat, pentru că testările de produse noi sunt obligatorii.

„Da, e aproape imposibil să țin dietă. Mai ales că acum suntem în testări cu două arome noi de înghețată. Una este fără zahăr… și ceva produse, prăjituri noi, pe care evident că va trebui să le încerc.”

Chiar și așa, antreprenoarea spune că a făcut un compromis important pentru a-și atinge obiectivele înainte de vară.

„Am luat decizia la un moment dat, în această perioadă, să nu mai mănânc cartofi prăjiți. Mi-e foarte greu, dar chiar am reușit.”

La un eveniment recent, Daciana a atras atenția printr-o ținută care îi evidenția silueta, însă ea afirmă că își dorește să elimine câteva kilograme înainte de sezonul estival.

„Ei, sunt înaltă… poate nu se vede. Nu am pus multe kilograme, dar e foarte important să le dau jos înainte de a începe sezonul de vară. Și să nu intru în toamnă totuși cu ele.”

Pe lângă aspectele profesionale și fizice, antreprenoarea se pregătește și pentru o schimbare majoră în familie: plecarea fiicei sale, Irina, la facultate.

„E un an atipic, în primul rând pentru că în sfârșitul lui august pleacă Irina la facultate și va trebui să ne pregătim și să o și ducem acolo.”

Întrebată dacă este pregătită emoțional pentru acest moment, Daciana a răspuns sincer.

„Nu, emoțional nu. Și bine, sigur, să și decidă unde dorește să meargă. Oricum trebuie să facem bagaje și să o duc acolo și o să fie… niște luni foarte intense din toate punctele de vedere.”

Ce se întâmplă cu ea

Vara aceasta va fi diferită pentru întreaga familie, motiv pentru care antreprenoarea nu și-a făcut planuri elaborate de vacanță.

„După care, sigur, o vacanță în Grecia, ca în fiecare an. În rest, n-am planificat nimic pentru că are festivitatea de absolvire la începutul lunii iunie, apoi banchetul, apoi cea mică termină școala, activități. Nu vreau să mă gândesc așa prea mult la planuri. Vreau să mă gândesc cum emoțional voi trece această vară.”

Daciana spune că a preferat să nu se gândească prea devreme la despărțirea de fiica ei.

„Nu, pentru că am pus într-un sertar trăirile și am zis, „ok, eu o să le fac față la momentul respectiv”. N-are sens un an înainte să mă gândesc cum o să fie când pleacă. Și cum se schimbă viața noastră, … dar o să vedem.”

În ceea ce privește viața personală, antreprenoarea recunoaște că timpul dedicat relației este limitat.

„Pe plan personal, da. Mă rog, aș spune că 20% din timpul meu îl ocupă viața personală și așa… încerc să fur câte un pic din tot timpul meu care-i foarte organizat și împărțit.”

Partenerul ei înțelege situația, spune Daciana, pentru că și el trece printr-o perioadă încărcată.

„Are și el multe de făcut și mi se pare așa că, repet, e o perioadă în care trebuie să fac și să facem lucruri. Acum sunt niște momente în care trebuie să muncesc mai mult, să fiu cu fetele mai mult, să mă gândesc să fac planuri, să organizez, după cum spuneam, și e bine. Mă bucur că suntem sănătoși toți și în rest… o să le iau pe rând.”

Pe plan profesional, Daciana lucrează la proiecte noi și își dorește să dezvolte o comunitate dedicată femeilor.

„Produsele noi, prăjiturile. Îmi doresc foarte mult să dezvolt partea aceasta de comunitate de femei, nu doar antreprenori. Am câteva planuri și atât doar pot să spun că nu voi fi singură în tot ce se va întâmpla. Dar nu vreau să divulg mai mult pentru că lucrăm la asta.”

În ceea ce privește extinderea afacerii, antreprenoarea preferă prudența.

„Și în rest… Nu e un moment bun pentru extindere, așa o consider eu, deși alții spun că, din contră, criza economică și, mă rog, nu știu dacă vine chiar criza economică, dar aceste momente mai dificile în economie, creează oportunități. Dar eu sunt mai precaută și nu mă arunc așa.”

