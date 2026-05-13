Primele declarații ale tatălui lui Alexandru, după ce băiețelul a fost găsit în viață

De: David Ioan 13/05/2026 | 16:06
Micuțul Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, a fost găsit în viață după zeci de ore de căutări intense, operațiunile mobilizând sute de persoane din mai multe structuri și comunități.

Echipele de intervenție, voluntarii și localnicii au scotocit zona fără oprire, iar vestea recuperării în siguranță a copilului a adus o uriașă ușurare familiei și tuturor celor implicați în eforturile de salvare.

Tatăl băiatului a vorbit imediat după ce a aflat că fiul său a fost găsit, descriind starea de epuizare acumulată în orele de panică și căutări.

„Nu-i ușor. Am dormit o oră jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru. Acum resimt oboseala. Până acum nu am simțit. Acum, când l-am găsit, resimt oboseala. Îmi tremură genunchii de fericire. Vreau să mulțumesc foarte mult voluntarilor, au fost foarte mulți, din foarte multe părți ale țării au venit oameni”, a spus bărbatul.

Copilul a fost localizat într-o zonă împădurită, fiind observat din elicopter de echipele aeriene, moment care a permis intervenția rapidă și recuperarea lui în siguranță.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj public în care ministrul Cătălin Predoiu a felicitat toate structurile implicate, de la polițiști și jandarmi până la piloți, salvatori și voluntari.

„Ore întregi de căutări, emoții și speranță. Astăzi, micuțul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranță de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulțumiri și felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN și voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți, soldați, voluntari și oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o țară întreagă se mobilizează. Respect pentru toți cei care nu au renunțat nicio clipă. România are eroi”, a transmis MAI.

