Acasă » Știri » Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele

Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele

De: Elisa Tîrgovățu 13/05/2026 | 16:51
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele / Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O postare publicată de o româncă pe Reddit a stârnit o serie de reacții în mediul online, după ce aceasta și-a exprimat surprinderea față de prețurile practicate pentru serviciile de curățenie în București. Subiectul a generat numeroase constroverse. Mulți utilizatori au împărtășit propriile experiențe și opinii despre costurile tot mai ridicate ale acestui tip de servicii în Capitală.

Femeia a explicat că, de curând, a început să caute o persoană care să se ocupe săptămânal de curățenia apartamentului său din București, întrucât programul încărcat nu îi mai permite să gestioneze singură aceste activități. Totuși, experiența a surprins-o, după ce a descoperit tarife considerabil mai mari decât se aștepta pentru astfel de servicii.

Tarifele unei bone în România

Potrivit spuselor sale, un apartament de 60-70 de mp ar necesita un cost de până la 200 de euro pe o singură vizită. Femeia s-a arătat foarte revoltată și a solicitat și părerile celorlalți pentru a trage o concluzie.

„Sunt eu nerealistă și am rămas în urmă, sau astea au ajuns scorurile acum pe piață la noi în oraș? Cum se justifică sumele astea? Sunt curioasă voi cât mai plătiți și cum v-ați înțeles la bani (la oră, o sumă fixă pe vizită)?

Dincolo de prețuri, chiar aș vrea să aflu ce experiențe ați avut în general. E așa greu să găsești un om de încredere? Ați dat peste oameni serioși din prima sau ați avut parte și de situații neplăcute (curățenie făcută de mântuială, lucruri stricate)?

Vă recunosc că am o oarecare reținere să aduc pe cineva în casă direct de pe internet și aș vrea să știu la ce să mă aștept. P.S. Dacă știți pe cineva de încredere, care face treabă bună și are prețuri normale, m-ar ajuta mult o recomandare în privat. Menționez că stau în Sectorul 1 – Aviației”, a scris ea pe Reddit.

Sursa foto: Freepik

Reacțiile internauților

Internauții nu au ratat ocazia de a-și împărtăși experiențele și părerile. Postarea femeii a generat reacții rapide din partea utilizatorilor, care au confirmat că prețurile au crescut. Însă, au venit și cu explicații legate de variațiile din piață.

„Cunosc cel puțin 3 persoane care dau cam 300-400 lei pe sesiunea de curățenie, de câteva ore. 3 euro mp e absurd, poate doar la firme de curățenie care vin cu echipă și aparate pro, nu știu.”

Un alt utilizator a intervenit în discuție și a explicat că tarifele pot varia în funcție de complexitatea serviciilor solicitate și de experiența persoanei angajate. Acesta a mărturisit că, din cauza costurilor tot mai ridicate, a ales în cele din urmă să renunțe la serviciile de curățenie și să se ocupe personal de aceste activități.

„Am căutat la un moment dat și găsisem firme care se ocupă de curățenie, dar erau prețuri mai normale (600-700 de lei pentru 2 camere). Am renunțat la idee pentru că m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că pot să îmi găsesc 2 ore pe săptămână pentru curățenie. Sper să îți găsești și tu timp.”

Există însă și utilizatori care susțin că aceste tarife sunt justificate, mai ales atunci când serviciile sunt oferite constant și la un standard ridicat. Potrivit acestora, prețul reflectă atât timpul și efortul investit, cât și frecvența intervențiilor și calitatea muncii prestate.

„Asta e și ideea mea, aș prefera să dau un ~1000 lei pe lună pentru vreo două curățenii mai serioase care să-mi ia o grijă de pe cap, doar să găsesc o persoană de încredere.”

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are o bonă în România. Cât câștigă lunar, de fapt

Cine este noua bonă a lui Carmen Grebenișan, de fapt. Ea va avea grijă de micuțul Kadri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Știri
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
Știri
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte ...
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ...
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: ...
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: „Pe de altă parte, totul costă”
Vezi toate știrile