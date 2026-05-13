Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele

O postare publicată de o româncă pe Reddit a stârnit o serie de reacții în mediul online, după ce aceasta și-a exprimat surprinderea față de prețurile practicate pentru serviciile de curățenie în București. Subiectul a generat numeroase constroverse. Mulți utilizatori au împărtășit propriile experiențe și opinii despre costurile tot mai ridicate ale acestui tip de servicii în Capitală.

Femeia a explicat că, de curând, a început să caute o persoană care să se ocupe săptămânal de curățenia apartamentului său din București, întrucât programul încărcat nu îi mai permite să gestioneze singură aceste activități. Totuși, experiența a surprins-o, după ce a descoperit tarife considerabil mai mari decât se aștepta pentru astfel de servicii.

Potrivit spuselor sale, un apartament de 60-70 de mp ar necesita un cost de până la 200 de euro pe o singură vizită. Femeia s-a arătat foarte revoltată și a solicitat și părerile celorlalți pentru a trage o concluzie.

„Sunt eu nerealistă și am rămas în urmă, sau astea au ajuns scorurile acum pe piață la noi în oraș? Cum se justifică sumele astea? Sunt curioasă voi cât mai plătiți și cum v-ați înțeles la bani (la oră, o sumă fixă pe vizită)? Dincolo de prețuri, chiar aș vrea să aflu ce experiențe ați avut în general. E așa greu să găsești un om de încredere? Ați dat peste oameni serioși din prima sau ați avut parte și de situații neplăcute (curățenie făcută de mântuială, lucruri stricate)? Vă recunosc că am o oarecare reținere să aduc pe cineva în casă direct de pe internet și aș vrea să știu la ce să mă aștept. P.S. Dacă știți pe cineva de încredere, care face treabă bună și are prețuri normale, m-ar ajuta mult o recomandare în privat. Menționez că stau în Sectorul 1 – Aviației”, a scris ea pe Reddit.

Reacțiile internauților

Internauții nu au ratat ocazia de a-și împărtăși experiențele și părerile. Postarea femeii a generat reacții rapide din partea utilizatorilor, care au confirmat că prețurile au crescut. Însă, au venit și cu explicații legate de variațiile din piață.

„Cunosc cel puțin 3 persoane care dau cam 300-400 lei pe sesiunea de curățenie, de câteva ore. 3 euro mp e absurd, poate doar la firme de curățenie care vin cu echipă și aparate pro, nu știu.”

Un alt utilizator a intervenit în discuție și a explicat că tarifele pot varia în funcție de complexitatea serviciilor solicitate și de experiența persoanei angajate. Acesta a mărturisit că, din cauza costurilor tot mai ridicate, a ales în cele din urmă să renunțe la serviciile de curățenie și să se ocupe personal de aceste activități.

„Am căutat la un moment dat și găsisem firme care se ocupă de curățenie, dar erau prețuri mai normale (600-700 de lei pentru 2 camere). Am renunțat la idee pentru că m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că pot să îmi găsesc 2 ore pe săptămână pentru curățenie. Sper să îți găsești și tu timp.”

Există însă și utilizatori care susțin că aceste tarife sunt justificate, mai ales atunci când serviciile sunt oferite constant și la un standard ridicat. Potrivit acestora, prețul reflectă atât timpul și efortul investit, cât și frecvența intervențiilor și calitatea muncii prestate.

„Asta e și ideea mea, aș prefera să dau un ~1000 lei pe lună pentru vreo două curățenii mai serioase care să-mi ia o grijă de pe cap, doar să găsesc o persoană de încredere.”

