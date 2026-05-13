Acasă » Știri » Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul adolescentei ucise în Bihor. Mărturia care schimbă totul

Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul adolescentei ucise în Bihor. Mărturia care schimbă totul

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 17:11
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul adolescentei ucise în Bihor. Mărturia care schimbă totul
Tatăl lui Alice face acuzații grave /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cazul șocant al adolescentei de 18 ani găsite fără viață pe un câmp din județul Bihor continuă să scoată la iveală detalii cutremurătoare. Ancheta desfășurată de procurori și polițiști conturează tot mai clar ultimele zile trăite de tânăra elevă, iar mărturiile apropiaților ridică numeroase semne de întrebare legate de modul în care autoritățile au intervenit după dispariția acesteia.

Tânăra, elevă la un liceu agricol din zonă, efectua practică la o fermă aflată în apropiere de Oradea. Acolo l-ar fi cunoscut pe bărbatul de 39 de ani care este acum principalul suspect în dosar. Individul lucrase în aceeași fermă în ultimele luni, după ce fusese eliberat din penitenciar, unde executase o pedeapsă pentru omor.

Mărturia care schimbă totul

Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, relația dintre cei doi ar fi devenit tensionată în ultima perioadă. Surse apropiate investigației susțin că adolescenta ar fi început să se teamă de comportamentul bărbatului și ar fi discutat despre acest lucru atât cu o colegă, cât și cu membrii familiei. Aceasta le-ar fi mărturisit că simte că este urmărită și că îi este frică de reacțiile suspectului.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat înaintea tragediei și dacă existau semnale clare care ar fi putut preveni deznodământul dramatic. Discuțiile purtate de fată cu apropiații sunt analizate atent, iar procurorii verifică inclusiv mesajele și apelurile telefonice din ultimele zile ale victimei.

Bărbatul suspectat de crimă le-ar fi spus anchetatorilor că atacul nu ar fi fost premeditat. Acesta ar fi declarat că și-a pierdut controlul după ce a aflat că tânăra ar fi vrut să se îndepărteze de el și să înceapă o nouă relație. Potrivit surselor din anchetă, gelozia ar fi stat la baza conflictului izbucnit între cei doi.

În paralel, familia fetei acuză autoritățile că nu au intervenit suficient de rapid după apelurile disperate făcute la 112. Rudele susțin că au cerut în repetate rânduri ajutor și au insistat ca echipele de intervenție să fie mobilizate urgent, însă timpul de reacție ar fi fost mult prea mare.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, a transmis tatăl vitreg al tinerei.

CITEŞTE ŞI: Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: nu ar fi fost ucisă de iubitul octogenar

Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună
Știri
Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună
Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la Pro TV au divorțat în 2006
Știri
Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună
Motivul real pentru care Cabral a divorțat de prima soție. Cei doi au o fată împreună
Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la Pro TV ...
Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la Pro TV au divorțat în 2006
Primele cuvinte pe care le-a rostit Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu, când a fost ...
Primele cuvinte pe care le-a rostit Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu, când a fost găsit. Ce le-a spus salvatorilor
Chinul prin care trece Răzvan Fodor, în timp ce soția lui filmează pentru Asia Express: ”Nu pot ...
Chinul prin care trece Răzvan Fodor, în timp ce soția lui filmează pentru Asia Express: ”Nu pot să funcționez!”
Anunțul făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut ...
Anunțul făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
Vezi toate știrile