Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul adolescentei ucise în Bihor. Mărturia care schimbă totul

Cazul șocant al adolescentei de 18 ani găsite fără viață pe un câmp din județul Bihor continuă să scoată la iveală detalii cutremurătoare. Ancheta desfășurată de procurori și polițiști conturează tot mai clar ultimele zile trăite de tânăra elevă, iar mărturiile apropiaților ridică numeroase semne de întrebare legate de modul în care autoritățile au intervenit după dispariția acesteia.

Tânăra, elevă la un liceu agricol din zonă, efectua practică la o fermă aflată în apropiere de Oradea. Acolo l-ar fi cunoscut pe bărbatul de 39 de ani care este acum principalul suspect în dosar. Individul lucrase în aceeași fermă în ultimele luni, după ce fusese eliberat din penitenciar, unde executase o pedeapsă pentru omor.

Mărturia care schimbă totul

Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, relația dintre cei doi ar fi devenit tensionată în ultima perioadă. Surse apropiate investigației susțin că adolescenta ar fi început să se teamă de comportamentul bărbatului și ar fi discutat despre acest lucru atât cu o colegă, cât și cu membrii familiei. Aceasta le-ar fi mărturisit că simte că este urmărită și că îi este frică de reacțiile suspectului.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat înaintea tragediei și dacă existau semnale clare care ar fi putut preveni deznodământul dramatic. Discuțiile purtate de fată cu apropiații sunt analizate atent, iar procurorii verifică inclusiv mesajele și apelurile telefonice din ultimele zile ale victimei.

Bărbatul suspectat de crimă le-ar fi spus anchetatorilor că atacul nu ar fi fost premeditat. Acesta ar fi declarat că și-a pierdut controlul după ce a aflat că tânăra ar fi vrut să se îndepărteze de el și să înceapă o nouă relație. Potrivit surselor din anchetă, gelozia ar fi stat la baza conflictului izbucnit între cei doi.

În paralel, familia fetei acuză autoritățile că nu au intervenit suficient de rapid după apelurile disperate făcute la 112. Rudele susțin că au cerut în repetate rânduri ajutor și au insistat ca echipele de intervenție să fie mobilizate urgent, însă timpul de reacție ar fi fost mult prea mare.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, a transmis tatăl vitreg al tinerei.

