Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”

De: Denisa Crăciun 13/05/2026 | 16:53
Ce moștenire a primit o româncă badantă din Italia
O femeie româncă, stabilită în Italia, a primit o moștenire uluitoare de la bătrâna de care avea grijă. Totul a fost contestat de nepoții pensionarei și au ajuns chiar în fața instanței, însă testamentul pe care l-a lăsat femeia de 92 de ani i-a surprins pe toți.

Un caz neașteptat a avut loc în Brescia, Italia. Antoneta, o româncă de 45 de ani, a avut grijă de o pensionară de 92 de ani timp de mai mulți ani. Aceasta a fost abandonată de nepoți și i-a lăsat badantei o sumă uriașă, dar și o locuință. După ce familia bătrânei a aflat despre testamentul lăsat, au ajuns în fața instanței și a urmat o anchetă. Cu toate acestea, declarația pe care a lăsat-o femeia în urmă i-a umit pe toți și a lămurit situația.

Ce moștenire a primit Antoneta

Antoneta, o româncă stabilită în regiunea Brescia din Italia a primit moștenire o casă și 9.000 de euro de la bătrâna pe care a îngrijit-o ani de zile. Situația a ajuns în atenția procurorilor și asta pentru că cei șase nepoți ai pensionarei au contestat decizia acesteia de a-i oferi banii și bunurile româncei. În timpul procesului, bătrâna de 92 de ani a fost trimisă la un centru de pensionari.

Mai mult, femeia a colaborat cu anchetatorii și le-a arătat testamentul. Acolo, italianca a făcut o declarație neașteptată, care părea că a lămurit cazul. Aceasta a explicat că și-a dorit să îi lase moștenirea, pentru că familia ei a abandonat-o, iar românca a fost singura care i-a fost sprijin.

Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această decizie pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine cu ceva, la fel și eu am considerat că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi, a declarat bătrâna.

De asemenea, ea a continuat și a explicat că îi va lăsa ei locuința, iar nepoților magazinul pe care l-a deținut. În plus, femeia și-a dorit ca familia ei să o înțeleagă și să îi accepte hotărârea.

Am avut de la această femeie (de la îngrijitoarea româncă, n.r.) atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi. Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate, pentru că vreau să dau posibilitate Antonetei să-și trăiască viața liniștită și cu demnitate, a mai spus pensionara.

