De: Irina Vlad 22/04/2026 | 16:51
Ce moștenire a putut primit o badantă, de la pensionara de 93 de ani pe care o îngrijise în Italia. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte/ sursă foto: social media

O femeie de 93 de ani din Roma, Italia, ar fi fost înșelată și furată ani la rând de badanta care avea grijă de ea. Îngrijitoarea a ajuns în fața instanței și este acuzată de înșelăciune, după ce a primit o moștenire de ordinul sutelor de mii de euro. 

Angelina, văduva avocatului Renato Recca, expert în drepturi de autor și compozitor de pian, ar fi fost înșelată în timpul vieții de către badanta care a avut grijă de ea. Nepoții ei, singurii moștenitori, au lansat o anchetă după moartea mătușii lor, pentru a li se face dreptate și pentru a încerca să își recupereze o parde din bunurile pierdute prin testament.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că pe numele femeii de 90 de ani, care era diagnosticată cu deficit cognitiv sever, dificultăți de mers, există o mașină cumpărată, cumpărături online și retrageri de numerar între 3.000 și 5.000 de euro efectuate de la un bancomat în fiecare săptămână.

Ce avere a primit badanta după decesul femeii de 93 de ani

Potrivit Parchetului din Roma, îngrijitoarea Serafina Cerqua, de naționalitate italiană, a profitat de starea de infirmitate a bătrânei, o persoană în vârstă de 93 de ani, și a determinat-o să facă acte cu efecte juridice grave. Mai exact, badanta ar fi făcut presiuni asupra femeii să îi cumpere un Fiat Panda pentru 6.150 de euro pe data de 15 ianuarie 2019, chiar dacă nu avea nevoie de o mașină și nici măcar nu avea permis de conducere.

„Ni s-a părut ciudat că o femeie trecută de 90 de ani, chiar dacă era cultivată și înstărită, făcea cumpărături pe site-urile Amazon și Apple și își rezerva tot online o vacanță de două săptămâni, în august 2019, la un hotel de 4 stele din Sellia Marina, în provincia Catanzaro. Retragerile continue de bani, între 3.000 și 5.000 de euro, efectuate la sucursala băncii din piazza Pio XI”, a spus subofițerul care a documentat dosarul la delegarea procurorilor.

Inițial, mașina a fost trecută pe numele badantei, apoi pe cel al fiicei acesteia. De asemenea, procurorii au descoperit că bătrâna ar fi fost constrânsă de redacteze, pe 12 februarie 2019, un testament prin care a desemnat-o moștenitoarea unui apartament de 183 de metri pătrați din via di S.Fabiano, în zona Gregorio VII, în apropiere de Bazilica Sfântul Petru din Roma, bunurile din locuință, un pian valoros care îi aparținuse regretatului ei soț, avocatul Recca, o pivniță, cota de coproprietate dintr-un garaj de 248 de metri pătrați și 55% din bunurile mobile. Bătrâna a murit în aprilie 2020, iar la 9 decembrie 2020, badanta a acceptat moștenirea. În mai puțin de două luni, imobilele au fost vândute pentru suma de 580.000 de euro.

