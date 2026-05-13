Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum

Uniunea Europeană pregătește o reformă importantă a regulilor privind permisul de conducere categoria B, cu impact direct asupra șoferilor, firmelor de transport și industriei auto. Noile prevederi urmăresc adaptarea legislației rutiere la evoluția pieței auto, în special la creșterea rapidă a vehiculelor electrice și a autoutilitarelor moderne, care au mase mai mari din cauza tehnologiilor integrate, în special a bateriilor.

Una dintre cele mai importante modificări vizează creșterea limitei de greutate pentru vehiculele care pot fi conduse cu permis categoria B. Astfel, șoferii care au cel puțin doi ani de experiență ar putea avea dreptul să conducă vehicule cu masa totală autorizată de până la 4.250 de kilograme, față de plafonul actual de 3.500 de kilograme. Această schimbare este gândită în principal pentru a elimina barierele care afectează adoptarea vehiculelor electrice, în special în segmentul comercial ușor.

Ce mașini vor putea conduce de acum

Motivul principal al acestei ajustări îl reprezintă diferențele de greutate dintre vehiculele clasice și cele electrice. Bateriile utilizate în modelele electrice pot adăuga între câteva sute de kilograme și chiar mai mult la masa totală a vehiculului, ceea ce reduce capacitatea de încărcare utilă sau împinge vehiculul peste limita legală actuală pentru categoria B. În lipsa unei modificări legislative, multe vehicule electrice ar necesita permise de conducere de categorie superioară, ceea ce ar limita semnificativ utilizarea lor.

Noua reglementare vizează în special autoutilitarele electrice, vehiculele de livrare și rulotele moderne, unde greutatea suplimentară este frecvent întâlnită. În cazul rulotelor, utilizarea noilor limite va fi condiționată în anumite situații de cursuri suplimentare sau de examene de formare, în funcție de modul de implementare stabilit de fiecare stat membru. În același timp, numărul maxim de pasageri permis pentru categoria B rămâne neschimbat, respectiv opt persoane plus conducătorul auto.

Un alt element important al reformei este condiția de experiență minimă. Doar șoferii care dețin permis categoria B de cel puțin doi ani vor putea beneficia de extinderea limitei de greutate. Această măsură este introdusă pentru a asigura un nivel suficient de experiență în conducerea vehiculelor mai grele, care pot avea comportamente diferite în trafic, în special la frânare și manevrare.

La nivel instituțional, modificarea a fost convenită la nivelul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene în a doua parte a anului 2024. Statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de aproximativ patru ani pentru a transpune noile reguli în legislațiile naționale. Această perioadă de tranziție este considerată necesară pentru adaptarea infrastructurii legislative și pentru alinierea procedurilor administrative din fiecare țară.

Situația din practică arată deja că legislația actuală creează dificultăți. De exemplu, în România, în anul 2026, un șofer a fost oprit de autorități în zona Lugoj după ce a condus un vehicul electric de mari dimensiuni, tip pick-up, constatându-se că masa totală depășea limita de 3.500 de kilograme permisă pentru categoria B. Astfel de cazuri au devenit tot mai frecvente odată cu apariția vehiculelor electrice grele.

