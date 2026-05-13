Acasă » Știri » Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum

Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 16:36
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Uniunea Europeană pregătește o reformă importantă a regulilor privind permisul de conducere categoria B, cu impact direct asupra șoferilor, firmelor de transport și industriei auto. Noile prevederi urmăresc adaptarea legislației rutiere la evoluția pieței auto, în special la creșterea rapidă a vehiculelor electrice și a autoutilitarelor moderne, care au mase mai mari din cauza tehnologiilor integrate, în special a bateriilor.

Una dintre cele mai importante modificări vizează creșterea limitei de greutate pentru vehiculele care pot fi conduse cu permis categoria B. Astfel, șoferii care au cel puțin doi ani de experiență ar putea avea dreptul să conducă vehicule cu masa totală autorizată de până la 4.250 de kilograme, față de plafonul actual de 3.500 de kilograme. Această schimbare este gândită în principal pentru a elimina barierele care afectează adoptarea vehiculelor electrice, în special în segmentul comercial ușor.

Ce mașini vor putea conduce de acum

Motivul principal al acestei ajustări îl reprezintă diferențele de greutate dintre vehiculele clasice și cele electrice. Bateriile utilizate în modelele electrice pot adăuga între câteva sute de kilograme și chiar mai mult la masa totală a vehiculului, ceea ce reduce capacitatea de încărcare utilă sau împinge vehiculul peste limita legală actuală pentru categoria B. În lipsa unei modificări legislative, multe vehicule electrice ar necesita permise de conducere de categorie superioară, ceea ce ar limita semnificativ utilizarea lor.

Noua reglementare vizează în special autoutilitarele electrice, vehiculele de livrare și rulotele moderne, unde greutatea suplimentară este frecvent întâlnită. În cazul rulotelor, utilizarea noilor limite va fi condiționată în anumite situații de cursuri suplimentare sau de examene de formare, în funcție de modul de implementare stabilit de fiecare stat membru. În același timp, numărul maxim de pasageri permis pentru categoria B rămâne neschimbat, respectiv opt persoane plus conducătorul auto.

Un alt element important al reformei este condiția de experiență minimă. Doar șoferii care dețin permis categoria B de cel puțin doi ani vor putea beneficia de extinderea limitei de greutate. Această măsură este introdusă pentru a asigura un nivel suficient de experiență în conducerea vehiculelor mai grele, care pot avea comportamente diferite în trafic, în special la frânare și manevrare.

La nivel instituțional, modificarea a fost convenită la nivelul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene în a doua parte a anului 2024. Statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de aproximativ patru ani pentru a transpune noile reguli în legislațiile naționale. Această perioadă de tranziție este considerată necesară pentru adaptarea infrastructurii legislative și pentru alinierea procedurilor administrative din fiecare țară.

Situația din practică arată deja că legislația actuală creează dificultăți. De exemplu, în România, în anul 2026, un șofer a fost oprit de autorități în zona Lugoj după ce a condus un vehicul electric de mari dimensiuni, tip pick-up, constatându-se că masa totală depășea limita de 3.500 de kilograme permisă pentru categoria B. Astfel de cazuri au devenit tot mai frecvente odată cu apariția vehiculelor electrice grele.

CITEȘTE ȘI: Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Știri
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
Știri
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte ...
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ...
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: ...
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: „Pe de altă parte, totul costă”
Vezi toate știrile