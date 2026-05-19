Philipp Plein, petrecere de lux pe yacht. A uitat că Andreea Sasu „zace” în spital

Designerul Philipp Plein (48 de ani) continuă să își arate viața luxoasă pe rețelele de socializare chiar și în perioada în care iubita lui, Andreea Sasu, „zace” în spital. De data aceasta, el a făcut o extravaganță cum nici la palat nu s-a mai văzut.

Fiul lui Philpp Plein, Rocket, a împlinit vârsta de 4 ani, iar designerul i-a serbat ziua de naștere pe un iaht de lux. El a pregătit baloane colorate, costume de pirați, mâncăruri alese și un tort pe mai multe etaje. Cu toate acestea, fanii au spus că Philipp face totul pentru reclamă și că nu are nicio treabă cu copiii lui atunci când nu este filmat sau pozat.

Designerul n-a părut afectat de părerea celor din jur și a transmis un mesaj emoționant de ziua de naștere a fiului său. El a spus că amintirile sunt mai valoroase ca banii și că i-a făcut o petrecere unică fiului său pentru că îl iubește. Acesta a amintit și de iubita sa, Andreea Sasu, care a fost din nou internată în spital.

„Pentru cea de-a 4-a aniversare a lui, am transformat un iaht de 70 de metri într-o lume privată a piraților pentru Captain Rocket Halo Ocean și frații săi, Rouge Sky Galaxy și Hurricane Thor Thunder. ⚓️🏴‍☠️ Hărți ale comorilor la răsărit, insule ascunse, aventuri de pirați, râsete și momente de neuitat împreună pe mare. Dar adevărata comoară pe care o căutam nu a fost niciodată aurul. Amintirile valorează mai mult decât orice sumă de bani, mai mult decât orice comoară din lume. Aceste momente, aceste emoții, aceste valori de familie — aceasta este adevărata moștenire pe care le-o oferim acestor mici domni. Îi creștem cu iubire, mândrie, respect, putere, imaginație și suflet. Și în fiecare clipă ne-au lipsit enorm Andreea și Romeo.

Andreea luptă cu o forță incredibilă de aproape o lună și jumătate, iar noi o iubim mai mult decât pot exprima cuvintele.

Ea este inima acestei familii. Ancora noastră”, a spus Philipp.

Fanii n-au fost impresionați de postările făcute de Philipp Plein pe social media și l-au criticat pentru tot ce i-a făcut Luciei Bartoli, tânăra din Marea Britanie cu care se judecă pentru custodia celor doi copii. Aceștia au spus că nu este normal ca o mamă să nu își vadă copilul de ziua lui de naștere și că luxul și petrecerile extravagante nu pot să înlocuiască iubirea adevărată.

O parte din ei au scris că Philipp face „circ” pe rețelele sociale pentru like-uri și că se vede clar că fiii săi sunt nefericiți. Unii fanii au întrebat încă o dată de ce este în spital Andreea Sasu, dar n-au primit un răspuns. Alții l-au întrebat când are de gând să o lase pe Lucia să își vadă copiii. Tot mai multe persoane, printre care și soția lui Ronado, Georgina Rodriguez, s-au prins că viața lângă Phipp Plein nu este tocmai roz și au cerut explicații.

