Cum arată casa de la țară a lui Puya. Locuința a fost renovată chiar de artist

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 06:40
Cum arată casa de la țară a lui Puya. Locuința a fost renovată chiar de artist
Cum arată casa de la țară a lui Puya /Foto: Instagram
Atunci când nu este pe scenă și are nevoie de câteva momente de liniște, Puya se retrage din agitația din Capitală și se relaxează la țară. În urmă cu câțiva ani, artistul a cumpărat o casă la țară și s-a apucat de renovat. Treaba a mers bine, iar cântărețul și-a petrecut sărbătorile pascale aici. Cum arată casa de la țară a lui Puya?

În prezent, Puya locuiește în București, în zona Sălăjan. Artistul și-a cumpărat aici o casă după ce a locuit o vreme în Cernica. Însă, cum și-a dorit un loc în care să evadeze, acesta și-a cumpărat și o casă la țară, de care este foarte mândru. A renovat-o singur, iar acum se bucură de rezultate.

„Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus recent și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn”, declara Puya, în urmă cu ceva timp.

Cum arată casa de la țară a lui Puya

Puya este foarte mândru de casa sa de la țară, pe care a renovat-o singur. Este vorba despre o casă din lut, care l-a costat aproximativ 25.000 de euro, cu tot cu teren și cu renovat. Artistul a muncit cu drag la renovarea casei, iar acum se bucură de rezultate.

Cum arată casa de la țară a lui Puya /Foto: Captură YouTube

Puya și-a dorit o casă la țară mai ales pentru copiii lui. Proiectul poartă numele „Puymici”, iar artistul și-a petrecut sărbătorile pascale aici. A făcut grătar în curte și s-a bucurat de natură alături de întreaga familie. Iar cum renovarea casei de la țară a mers foarte bine, Puya și-a mai cumpărat recent și o casă de lemn în Hunedoara.

„Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. (…) Casa este din lut și așa o să rămână. Vreau să le arăt orășenilor și țăranilor veniți pe la oraș că nu tot ce este vechi este și prost și ce e nou e bun. Cu tot respectul, casele noastre astea tradiționale, un pic aranjate, te țin 100 de ani și costă foarte puțin în comparație cu noutățile în materie de construcții.

Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani ca să-ți iei 40 de metri pătrați în București. Poți să stai liniștit la țară într-o casă de maximum 25.000 de euro, cu cât spațiu vrei. Am făcut-o din mândrie națională, dacă vrei. Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E mai degrabă o chestie făcută așa… în pur stil sălăjenist. Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare, mă mai ajută și soacră-mea, și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a declarat Puya.

 

