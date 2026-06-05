Marius, bărbatul care a rămas cu averea Rodicăi Stănoiu, în mijlocul unui nou scandal. Este vorba tot despre o moștenire

Marius Calotă, bărbatul care a rămas cu o mare parte din averea demintarei Rodicăi Stănoiu, a fost dat în judecată într-un dosar care vizează o altă moștenire.

Rodica Stănoiu a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Fostul ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase a trecut o mare parte din averea sa pe numele lui Marius Calotă, bărbatul despre care s-a zvonit că ar fi fost iubitul ei, dar și cel care a avut grijă de ea în ultimii ani din viață. Conform testamentului, acesta a primit mai multe bunuri imobile și mobile și active financiare.

Marius Calotă, dat în judecată într-un dosar de moștenire

Printre bunurile moștenite se numără o casă din Pipera, un imobil din Năvodari, un loc de veci în Cimitirul Ivzorul Nou, două autoturisme: un Toyota Hibrid și un Volkswagen Touareg, cota de 5% din depozitele bancare și fondurile de investiții deținute de demnitară, titluri de stat, dar și obiecte de valoare, tablouri și alte obiecte și colecții din patrimoniul de obiecte personal.

La 6 luni distanță, Marius Calotă ar fi urmat să încaseze bani dintr-o altă moștenire, însă mai are de așteptat. Numele său apare într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Motru, într-un proces de succesiune privind împărțirea unei averi. Mai multe persoane au fost chemate în judecată, iar o artistă din Gorj cere instanței să stabilească modul în care trebuie împărțite bunurile.

Succesiunea ajunge în instanță atunci când moștenitorii nu se înțeleg între ei. Spre exemplu, când cineva nu este de acord cu cine are dreptul la moștenire sau cât ar trebui să primească fiecare sau când nu se pot înțelege cum să împartă bunurile/banii, dar și în cazul în care defunctul a lăsat un testament care este neclar sau este contestat de cineva.

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