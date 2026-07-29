Alex Bodi și Ancuța, tandrețuri și dulcegării la Loft. De data asta, iubita a fost „pofticioasa”, iar afaceristul a fost cel mai dulce „desert”

Alex Bodi și-a continuat sejurul pe litoral cu o nouă ieșire de pomină în clubul Loft Mamaia, locul preferat al domnilor ce vor să fie văzuți în compania celor mai atrăgătoare doamne din Europa. Clubul e un magnet pentru cei puternici și cu bani, deci cum să lipsească tocmai milionarul Alex Bodi? CANCAN.RO a obținut imagini cu acest cuplu hot în renumitul club de pe plaja din Mamaia. Atât vă spunem deocamdată, tandrețurile nu au lipsit de data asta!

Deși nu pentru mâncare te duci la Loft, Ancuța lui Alex Bodi e de părere că niște proteină de calitate nu strică niciodată, mai ales atunci când vrei să fii șmecher pe fitness, cum e ea. Așa că nu se jenează și dă iama în niște gustărele apetisante. Pentru Alex Bodi, nu sunt așa de apetisante cum e iubita lui, pentru că el nu se atinge de mâncare, dar de Ancuța nu-l mai dezlipești! Sunt momente de-a dreptul tandre între cei doi, iar imaginile vorbesc de la sine.

Și parcă dorind să sublinieze că atunci când Ancuța e cu el lui nu-i mai trebuie nimic, Alex Bodi nici nu s-a atins de mâncare. Nu ca data trecută când „pofticiosul” n-a rezistat tentației și s-a bucurat de câteva aperitive servite pe mesele ticsite cu sticle de șampanie, Ancuța lipsind temporar din peisaj.

Alex Bodi și Ancuța, în tandrețuri la Loft

Pe cât de mult se bucură Ancuța de mâncare, pe atât pare să se bucure Alex Bodi de compania ei. Parcă sunt doi adolescenți fugiți cu trenul la mare, să scape de toată lumea și să fie doar ei doi, singuri cu marea. Doar că Alex Bodi nu merge cu trenul, ci cu Lamborghini, diverse modele, el fiind pasionat de această marcă și mai ales de imaginea pe care i-o conferă mașinile respective.

Cât despre Ancuța, arată superb în ținuta albă, cu care buclele ei de culoarea cărbunelui fac un contrast plăcut. Se vede că-i place să fie în compania unuia dintre cei mai potenți (financiar și nu numai) bărbați din club, iar Alex Bodi e fericit. Priviți ce expresie are în poza de mai sus și veți deduce că viața e frumoasă pentru acest cuplu atât de cunoscut în lumea mondenă de la noi.

CITEȘTE ȘI:

ANCUȚA ERA LA ȘUETĂ, IAR ALEX BODI A PROFITAT CĂ NU-L VEDE! CEVA I-A FĂCUT CU OCHIUL ÎN LOFT, IAR „POFTICIOSUL” N-A REZISTAT TENTAȚIEI

NU RATA!

ANCUȚA ȘI-A LUAT ÎN SERIOS ROLUL DE „PR” PENTRU ALEX BODI. IUBITA ARE GRIJĂ CA FOTOGRAFIILE CU AFACERISTUL SĂ IASĂ IMPECABILE