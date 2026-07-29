Prognoza meteo azi, 29 iulie 2026. Vine cea mai fierbinte zi din această săptămână? ANM anunță maxime de 35°C și cer senin

Sfârșitul lunii iulie aduce din nou vreme de vară autentică în cea mai mare parte a României. Temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării se vor înregistra, pe arii restrânse, valori caniculare. Cerul va fi predominant senin, iar ploile vor fi rare și de scurtă durată, limitate la unele zone montane.

Vremea de azi în România

Vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării, izolat, se va instala canicula, cu temperaturi care vor atinge 35 de grade.

Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul țării va predomina vremea însorită. După-amiaza sunt posibile doar izolat ploi slabe și de scurtă durată în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar minimele între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20–21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni, se poate forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Banatul și Crișana vor avea parte de cea mai ridicată încărcătură termică din țară. Aici vremea va fi călduroasă, iar în vestul extrem se vor înregistra izolat condiții de caniculă, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Maramureșul va avea o vreme plăcută, cu temperaturi ridicate, dar fără fenomene meteo importante.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia se va bucura de o zi călduroasă, cu mult soare și temperaturi care vor depăși frecvent pragul de 30 de grade. În sudul Moldovei, valorile termice vor fi, de asemenea, ridicate, iar cerul va fi în mare parte senin.

În sud-est, vremea va rămâne stabilă, fără precipitații semnificative, iar disconfortul termic va crește în orele amiezii.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea o zi tipică de vară, cu temperaturi ridicate și cer predominant senin. Maximele vor depăși 30 de grade în multe zone, iar vântul va avea intensificări nesemnificative.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, mai ales în partea sudică, vremea va fi călduroasă. În nord-estul regiunii și în zonele apropiate de munte, cerul va fi temporar variabil.

Spre după-amiază există posibilitatea apariției unor ploi slabe și de scurtă durată doar izolat, în apropierea Carpaților Orientali.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, sudul regiunii va avea o vreme călduroasă, în timp ce estul va rămâne cea mai răcoroasă zonă a țării, cu maxime de aproximativ 25 de grade.

În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, după-amiaza pot apărea izolat ploi slabe de scurtă durată. În depresiunile intramontane, dimineața și noaptea vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară, până la 8 grade, și se poate forma ceață.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea continentală va avea parte de vreme călduroasă și predominant însorită. Pe litoral, temperaturile vor fi mai temperate, însă nopțile vor rămâne calde, cu minime de 20–21 de grade. Briza mării va face ca senzația de căldură să fie mai ușor de suportat.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer mai mult senin pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31–32 de grade, iar minima nopții va coborî la 15–18 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : vreme caldă și predominant însorită, cu o temperatură maximă de aproximativ 29°C și o minimă de 14°C.

: vreme caldă și predominant însorită, cu o temperatură maximă de aproximativ 29°C și o minimă de 14°C. Timișoara: una dintre cele mai fierbinți zile din țară, cu maxime de 35°C și minime de aproximativ 20°C.

una dintre cele mai fierbinți zile din țară, cu maxime de 35°C și minime de aproximativ 20°C. Iași: vreme caldă, cer variabil, cu o maximă în jurul valorii de 31°C și o minimă de 17°C.

vreme caldă, cer variabil, cu o maximă în jurul valorii de 31°C și o minimă de 17°C. Craiova: soare și temperaturi ridicate, cu o maximă de 33°C și o minimă de 17°C.

soare și temperaturi ridicate, cu o maximă de 33°C și o minimă de 17°C. Constanța: vreme frumoasă pe litoral, cu maxime de 30°C și minime de 21°C.

vreme frumoasă pe litoral, cu maxime de 30°C și minime de 21°C. Brașov: vreme plăcută, cu cer variabil și temperaturi cuprinse între 27°C ziua și 11°C noaptea.

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