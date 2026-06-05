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BANCUL ZILEI | Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

De: Elisa Tîrgovățu 05/06/2026 | 10:32
BANCUL ZILEI | Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă
BANCUL ZILEI | Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă
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Este vineri, iar atmosfera de weekend începe deja să se simtă. Mulți se gândesc la relaxare, la momente petrecute alături de cei dragi sau la activitățile preferate care îi ajută să se deconecteze după o săptămână aglomerată. Pentru a completa starea de bună dispoziție specifică sfârșitului de săptămână, CANCAN.RO le propune cititorilor un banc savuros, menit să aducă zâmbetul pe buze.

Povestea are în centrul atenției un tată și moștenirea neașteptată pe care le-o lasă copiilor săi. Deși toată lumea se așteaptă la averi impresionante, după cum tatăl a promis, deznodământul este cu totul surprinzător și garantează hohote de râs.

Un tată le spune copiilor lui:

— După ce dispar eu, dărâmați casa și sub fundație veți găsi o cutie metalică. Înăuntru veți găsi tot ce vă trebuie ca să trăiți confortabil.

Șase luni mai târziu, tatăl moare. Copiii îl îngroapă chiar în ziua aceea.

A doua zi, dărâmă casa și găsesc cutia. O deschid și găsesc o scrisoare pe care scrie:

„Dacă sunteți bărbați adevărați, construiți-vă singuri casa.”

Alte bancuri amuzante

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.
-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.
-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.
-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

La date

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.

„Cum o să te recunosc”
Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

La club

Eram într-un club de fițe…

Deodată se aude la microfon:

– Au fost găsite niște chei de Logan..

De rușine m-am dus acasă pe jos.

Bărbatul și soția

Din confesiunile unui bărbat:
De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.
Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!

„Bubulino, am aflat că ai amant”

– Bubulino, am aflat că ai amant!
– Da, Bulă! Recunosc, asta este…
– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?
– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

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