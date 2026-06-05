BANC | „Bulă, cum se numesc rudele Papei?”

CANCAN.RO îți înseninează ziua cu un banc de nota 10. Vezi ce răspuns oferă Bulă atunci când este întrebat cum se numesc rudele Papei. Răspunsul te va face să râzi în hohote!

– Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?

– Paparude.

– Bravo! Și nașii?

– Papanași!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă și Ștrulă ies din biserică

Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă. Ștrulă răspunde:

-De ce nu întrebi preotul?

Bulă se duce și-l întreabă: – Sfinția ta, pot să fumez când mă rog?

Dar preotul spune: -Nu, fiule nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră. Bulă se întoarce la prietenul lui și-i spune ce i-a spus preotul. Ștrulă spune:

-Nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu. Ștrulă se duce la preot și îl întreabă:

-Sfinția ta, pot să mă rog în timp ce fumez? La care preotul răspunde: – – Bineînțeles, fiule. Bineînțeles.

Bulă se spovedește

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea

Bulă la ora de sociologie

Bulă la ora de Sociologie: -Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor

Bulă și profesoara

Profesoara: Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că cele din urmă nu mai sunt interesate de discuţie?

Bulă: Se numesc profesori, doamnă.

BANC | Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă

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