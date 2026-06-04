BANC | Ceasul cu cuc: SUA vs Japonia vs România

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești.

Americanii, japonezii și românii își dotează fabricile cu un ceas inteligent, cu cuc.

America

Ora 8: Cucu-cucu, bine-ați venit la lucru!

Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru!

Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Japonia

Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteți la birou?

Ora 12: Cucu-cucu, continuați lucru’!

Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Ora 20: Cucu-cucu, plecați vă rog de la lucru!

România

Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru?

Ora 12: Cucu-cucu, a început cineva lucru?

Ora 16: Cucu-cucu mai e cineva la lucru?

Alte bancuri haioase

La școală

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”, apoi îi întreabă pe elevi:

-Ce greșeală am făcut și ce trebuie să fac ca să o îndrept?

-Să vă căutați un amant! Îi răspunsese un elev.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:

„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Ora de limba română

Profesorul întreabă:

-Ion, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când te apropii de ea, apare un autobuz și pleacă.

-Bine! Bravo, Ionele!

-Vasile, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când te apropii de el, apare un autobuz și pleacă.

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BANC | Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă