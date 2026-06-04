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BANCUL ZILEI | Cravata de 1.000 lei

De: Denisa Crăciun 04/06/2026 | 16:07
BANCUL ZILEI | Cravata de 1.000 lei
BANCUL ZILEI | Cravata de 1.000 lei
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Este joi, se apropie weekendul, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Când îl auzi pe unul cu o cravată de 1.000 de lei explicându-ți cum să trăiești o lună de zile cu 600 de lei…îți vine să îi strângi mai tare nodul de la cravată..

BANCUL ZILEI | Cravata de 1.000 lei
BANCUL ZILEI | Cravata de 1.000 lei

Alte bancuri haioase

Bubulina și amantul 

– Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
– Dar, Bubulino, eu nu–ţi fac nimic!
– Păi da, Bulă, și timpul trece…

Bubulina divorțează de Bulă
– Doamna Bubulina, de ce doriți să aveți custodia copilului?
– Domnule judecător, este foarte simplu. Eu m-am chinuit și am adus pe lume acest copil, iar dacă a ieșit din mine, atunci este al meu!
– Domnule Bulă, dar dumneavoastră de ce vreți custodia copilului?
– Domnule judecător, eu vreau doar să vă pun o întrebare: Când mergeți la aparatul de cafea, băgați o fisă și aparatul vă dă cafeaua. Acel pahar de cafea este al dumneavoastră sau al aparatului?

Bulă rămâne șomer
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Bulă și permisul

– Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?
– Păi, domnu’ polițist, este la voi de luna trecută. Să nu-mi spuneți că l-ați pierdut, că mă supăr!

VEZU ȘI: BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței

BANC | Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă

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