Acasă » Știri » Cum a reacționat Tzancă Uraganu când Naomi Hedman l-a oprit în mall pentru o poză: ”De unde mă cunoști?”

Cum a reacționat Tzancă Uraganu când Naomi Hedman l-a oprit în mall pentru o poză: ”De unde mă cunoști?”

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 10:15
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O întâlnire surprinzătoare a avut loc într-un centru comercial, unde  Naomi Hedman și artistul Tzancă Uraganu au atras atenția printr-un moment spontan, care a fost rapid surprins și distribuit în mediul online.

Momentul s-a petrecut într-un mal. din Capitală, acolo unde vedeta, aflată în vizită, l-a recunoscut pe interpretul de manele și a decis să se apropie pentru o interacțiune scurtă, o fotografie mai exact. Situația a fost una relaxată și naturală, iar Tzancă nu părea că o recunoaște pe femeie.

Cum a reacționat Tzancă Uraganu când Naomi Hedman l-a oprit în mall pentru o poză

Naomi Hedman, cunoscută pentru activitatea sa în modelling și pentru aparițiile, a dat de înțeles că este familiarizată cu muzica artistului. În momentul întâlnirii, aceasta a manifestat entuziasm, comportându-se ca o admiratoare a repertoriului său. Interacțiunea a inclus și o scurtă demonstrație, Naomi reușind să fredoneze fragmente dintr-o melodie, ceea ce a surprins plăcut atât pe artist.

Tzancă Uraganu a reacționat imediat la întâlnire și a decis să imortalizeze momentul. Artistul a scos telefonul și a început să filmeze interacțiunea, surprinzând reacțiile spontane și atmosfera relaxată dintre cei doi. În imagini, se observă o conversație prietenoasă, în care se evidențiază faptul că vedeta este familiarizată cu muzica sa, chiar dacă nu este vorbitoare fluentă de limba română.

Tzancă: Vorbești românește?

Naomi: Puțin.

Tzancă: Și de unde mă cunoști?

Naomi: Îți ascult muzica.

Naomi Hedman a devenit cunoscută odată cu participarea sa în cadrul show-ului X Factor, acolo unde l-a cunoscut pe Florin Ristei. La scurt timp după filmări, cei doi au recunoscut că formează un cuplu. Artistul era pregătit să facă pasul cel mare, căci i-a pus pe deget inelul de logodnă, dar s-au despărțit subit din cauza distanței, după spusele lui.

CITEȘTE ȘI: Cu ce se ocupă Andrew Barabancea, la doar 24 de ani. Fiul Ozanei se iubește cu Naomi Hedman

NU RATA: Naomi Hedman, pregătită să devină mamă! Postarea care a luat pe toată lumea prin surprindere

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte și fac această greșeală la mai puțin de 2 metri de gard
Știri
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte și fac această greșeală la mai puțin de…
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Știri
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu Digi de 200 de milioane de euro. SRI spune că a fost coordonat de Guvern
Gandul.ro
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Click.ro
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu Digi de 200 de milioane de euro. SRI spune că a fost coordonat de Guvern
Gandul.ro
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu...
ULTIMA ORĂ
Mii de oameni au protestat în Albania față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu ...
Mii de oameni au protestat în Albania față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Ce îi nemulțumește pe localnici
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte și fac această greșeală la mai puțin de ...
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte și fac această greșeală la mai puțin de 2 metri de gard
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat ...
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ana Morodan, probleme grave de sănătate! Vedeta ar putea avea nevoie de un rinichi
Ana Morodan, probleme grave de sănătate! Vedeta ar putea avea nevoie de un rinichi
Alertă pe litoralul românesc. O dronă marină a explodat în Portul Constanța
Alertă pe litoralul românesc. O dronă marină a explodat în Portul Constanța
Digi RCS-RDS a făcut anunțul oficial. Ce lovitură în 2026! Toți abonații din România sunt vizați
Digi RCS-RDS a făcut anunțul oficial. Ce lovitură în 2026! Toți abonații din România sunt vizați
Vezi toate știrile