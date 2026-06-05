Cum a reacționat Tzancă Uraganu când Naomi Hedman l-a oprit în mall pentru o poză: ”De unde mă cunoști?”

O întâlnire surprinzătoare a avut loc într-un centru comercial, unde Naomi Hedman și artistul Tzancă Uraganu au atras atenția printr-un moment spontan, care a fost rapid surprins și distribuit în mediul online.

Momentul s-a petrecut într-un mal. din Capitală, acolo unde vedeta, aflată în vizită, l-a recunoscut pe interpretul de manele și a decis să se apropie pentru o interacțiune scurtă, o fotografie mai exact. Situația a fost una relaxată și naturală, iar Tzancă nu părea că o recunoaște pe femeie.

Cum a reacționat Tzancă Uraganu când Naomi Hedman l-a oprit în mall pentru o poză

Naomi Hedman, cunoscută pentru activitatea sa în modelling și pentru aparițiile, a dat de înțeles că este familiarizată cu muzica artistului. În momentul întâlnirii, aceasta a manifestat entuziasm, comportându-se ca o admiratoare a repertoriului său. Interacțiunea a inclus și o scurtă demonstrație, Naomi reușind să fredoneze fragmente dintr-o melodie, ceea ce a surprins plăcut atât pe artist.

Tzancă Uraganu a reacționat imediat la întâlnire și a decis să imortalizeze momentul. Artistul a scos telefonul și a început să filmeze interacțiunea, surprinzând reacțiile spontane și atmosfera relaxată dintre cei doi. În imagini, se observă o conversație prietenoasă, în care se evidențiază faptul că vedeta este familiarizată cu muzica sa, chiar dacă nu este vorbitoare fluentă de limba română.

Tzancă: Vorbești românește? Naomi: Puțin. Tzancă: Și de unde mă cunoști? Naomi: Îți ascult muzica.

Naomi Hedman a devenit cunoscută odată cu participarea sa în cadrul show-ului X Factor, acolo unde l-a cunoscut pe Florin Ristei. La scurt timp după filmări, cei doi au recunoscut că formează un cuplu. Artistul era pregătit să facă pasul cel mare, căci i-a pus pe deget inelul de logodnă, dar s-au despărțit subit din cauza distanței, după spusele lui.

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