Puya și Melinda, nași de cununie. Rapperul l-a întrerupt pe preot și a zis 2 cuvinte care au creat rumoare în biserică

Puya și soția lui, Melinda, au fost nași de cununie, iar momentul din biserică a devenit rapid viral după ce artistul a postat pe Facebook un scurt video surprins în timpul slujbei.

În imagini se vede cum preotul încearcă să creeze o atmosferă solemnă, făcând trimitere la un cântec românesc cunoscut.

La un moment dat, preotul spune:

„Pentru că și un cântec celegru românesc spune așa, simplu.”

În acel moment, Puya îl întrerupe spontan și spune:

„Bagă bani.”

Replica artistului a stârnit rumoare în biserică, câțiva invitați fiind surprinși de intervenția neașteptată.

Preotul a continuat imediat, corectându-l cu calm:

„Nu. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și unde dragoste e, totul e.”

Momentul a devenit rapid subiect de discuție, mulți comentând contrastul dintre solemnitatea ceremoniei și umorul spontan al rapperului.

Reacțiile fanilor au venit imediat, fiecare interpretând momentul în felul lui. Unii au privit scena cu amuzament și entuziasm, apreciind rolul lui Puya ca naș și spontaneitatea lui:

„Să-l văd pe Puya naș… Bagă, bagă, oooo! Felicitări și să vă trăiască finii.” „Preotul îți spune: Puya, te știu! De mic cântai rap și erai diliu!” „Tare a dat-o.” „Bravo, Puya.” „Bagă bani, e la finalul slujbei.”

Alții au reacționat mai critic, considerând intervenția nepotrivită pentru contextul religios:

„Băăă, cât de nesimțit să fii. Îți stătea pe limbă! Nu ai putut! Este!” „Vai, vai… nănașule. La bani te-ai gândit!” „Ce ai nimerit.”

De asemenea, au existat și comentarii care au văzut în replica lui Puya o ironie bine plasată, o glumă care a lovit exact unde trebuie:

„Mare dreptate ai… ‘Bagi bani’ sau nimic nu e. Așa ar trebui să fie…” „I-ai dat șah mat la părinte!” „Lovitură sub centură.” „A înghițit popa în sec…”

Unii au dus gluma mai departe, transformând momentul într-o mică filozofie de viață sau într-un schimb savuros între artist și preot:

„Dacă dragoste nu e… bagă bani.” „O concluzie filozofică.” „‘Bagă bani’… așa ceva…” „Bineee, Părinte!” „A schimbat popa cântecul.” „Mult mai realist a zis-o Puya!”

Și, desigur, nu au lipsit mesajele de susținere pentru artist:

„Să trăiești, Puyol, și sănătate maximă!” „Ai zis-o bine.” „Bravo, Puya. Respect!” „Direct la țintă.” „Ai pus punctul pe i.” „Stilul e caracteristic.”

