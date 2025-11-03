Acasă » Știri » Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie! Sacou, șapca în cap și…

Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie! Sacou, șapca în cap și…

De: Alina Drăgan 03/11/2025 | 18:39
Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie! Sacou, șapca în cap și...
Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie /Foto: Instagram
Puya și soția lui Melinda au avut un weekend plin. Cei doi au fost nași de cununie, iar apariția lor de la eveniment a atras toate privirile. Aceștia au ales ținute nu tocmai obișnuite. Artistul nu s-a dezis de stilul său vestimentar, iar Melinda a ales și ea să poarte o rochie aparte. Cum s-au îmbrăcat nașii?

Puya și Melinda formează un cuplu de mulți ani, iar din 2011 sunt și căsătoriți. Cei doi și-au construit o familie frumoasă împreună, iar tabloul a fost completat perfect de cei trei copii pe care îi iau. Acum, Puya și Melinda au fost nași de cununie și au atras toate privirile.

Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie

Așa cum spuneam, în weekendul ce a trecut, Puya și Melinda au fost nași de cununie. Cei doi au devenit părinți spirituali pentru Dumy și Cristina. Însă, ce a atras cu adevărat atenția au fost ținutele celor doi nași.

Mai exact, Puya nu s-a dezis de stilul său vestimentar. Chiar dacă a fost naș a ales să nu poarte ținuta clasică de costum, cămașă și cravată. Artistul a preferat un outfit mai lejer, caracteristic lui. Acesta a ales să poarte un sacou negru, un tricou alb, o pereche de pantaloni negri și nu a lipsit nici șapca din cap.

Puya, cea mai bizară ținută de naș de cununie /Foto: Instagram

Nu este de mirare că Puya a ales o astfel de ținută, având în vedere că la propria nuntă a mers în tricou și pantaloni scurți. Artistul a distribuit în mediul online mai multe imagini de la eveniment, pe care le-a însoțit de un mesaj puternic.

„Susținem familia cu fapte, nu doar cu vorbe. Casă de piatră Dumy și Cristina, vă pupă nașu’ ”, a scris Puya, pe Instagram.

De asemenea, și ținuta Melindei a fost una aparte. De data aceasta, nașa a ales să îmbrace o rochie neagră, cu tăieturi și numeroase ace de siguranță.

Melinda, nașă de cununie /Foto: Instagram

În vara acestui an, Puya și Melinda au mai cununat un cuplu, iar la acea vreme cântărețul a optat tot pentru o ținută lejeră. Mai mult, chiar a mărturisit atunci că nu este adeptul costumelor clasice nici măcar la evenimente precum nunțile.

Foto: Instagram

