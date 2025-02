Cum arată casa lui Puya din Capitală. Juratul de la X Factor cumpără case vechi pe care le recondiționeză

Pe lângă dragostea pentru muzică, Puya mai are o pasiune care îi aduce fericire. În urmă cu ceva timp, artistul a decis să achiziționeze case vechi pe care le recondiționează. Recent, tocmai și-a terminat de renovat o locuință din Capitală și are de gând să se apuce din nou treabă. Deja a cumpărat un noi imobil din anii ’30 și a prezentat fiecare colțișor.

Recent, Puya a achiziționat de curând o casă istorică din București pe care dorește să o restaureze. Nu este prima locuință de acest fel pe care o aduce la viață. Această activitate îi aduce juratului de la X Factor multă satisfacție.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Puya a publicat un filmuleț în care a arătat o casă din anii ’30 pe care dorește să o restaureze. Imobilul se află acum într-o stare avansată de degradare, așa că artistul va avea mult de muncă.

Juratul de la X Factor își dorește să transforme casa într-o locuință spectaculoasă, păstrând și câteva elemente vechi, precum sobele, ferestrele din lemn și parchetul. Puya își imaginează deja cum va arăta imobilul.

Artistul are o adevărată pasiune pentru restaurarea clădirilor vechi. Recent, a terminat de renovat o altă casă la țară, construită cam în aceeași perioadă cu noua locuință. Puya a mărturisit că a reușit să clădească un loc în care vine mereu cu drag.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați. Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a mai spus artistul pe canalul său de YouTube.