Amalia Bellantoni, reacție năucitoare după ce a primit arest la domiciliu: ”Soțul este victima mea”

Amalia Bellantoni a ieșit de la audieri, însă de această dată nu a fost însoțită de tatăl copiilor săi. Femeia de afaceri a vorbit despre ce au decis judecătorii, dar și ce intenționează să facă în perioada următoare. Ce declarații a făcut aceasta după audieri, vedeți în rândurile de mai jos.

Amalia Bellantoni și soțul ei, Dominico Bellantoni, au fost ridicați de mascați, iar astăzi au fost aduși în fața instanței. Afacerista a povestit despre măsurile care au fost luate în urma conflictului cu vecinii.

Duminică, 2 noiembrie 2025, Amalia Bellantoni şi soţul ei, Domenico, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi au fost duși în cătușe la Poliție pentru audieri, după ce au petrecut o noapte în arest. Potrivit informațiilor, cei doi ar fi agresat și tâlhărit doi vecini, în vârstă de 67 și 66 de ani, soț și soție.

La ieșirea de la audieri, aceasta a povestit că a fost plasată în arest la domiciliu. În schimb, soțul ei va rămâne arestat pentru 30 de zile. Amalia Bellantoni a fost însoțită de cei doi băieți ai săi. Aceștia erau vizibil afectați de întreaga situație.

„Soțul rămâne în arest, a spus Amalia Bellantoni.

30 de zile? a fost întrebarea care i s-a adresat.

Da“, a răspuns aceasta.

De asemena, afacerista a fost întrebată dacă, atât ea, cât și soțul ei sunt victime sau agresori, aceasta a spus că amândoi sunt victime. Ea este victima sistemului, iar soțul ei, victima ei.

„Noi suntem victime. Eu sunt victima sistemului și soțul este victima mea“, a declarat Amalia Bellantoni.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, soțul Amaliei Bellantoni și un alt bărbat i-au lovit pe cei doi vecini din Sectorul 2 din Capitală. Victimele ar fi scos telefoanele, moment în care bărbații le-au „confiscat” și le-au predat Amaliei, iar ea nu le-a mai returant. Mai mult decât atât, victimele ar fi avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

„În timp ce se afla cu soțul său în Sectorul 2 ar fi fost agresați fizic, moment în care li s-au sustras și telefoanele mobile. Aspectele sesizate se confirmă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a acordat îngrijirile medicale persoanelor vătămate, ce au fost transportate la o unitate spitalicească. Cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor”, a declarat Cătălina Toma, ofițer de presă, Poliția Capitalei.”

