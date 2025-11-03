Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși în cătușe la audieri luni dimineața, 3 noiembrie 2025. Acum urmează să afle dacă vor rămâne în spatele gratiilor sau dacă vor primi o altă măsură preventivă. În urmă cu o zi, cei doi au fost ridicați de mascați de acasă, fiind acuzați de furt calificat, complicitate la furt calificat și lovire sau alte violențe. Află, în articol, toate detaliile!

Duminică, 2 noiembrie 2025, Amalia Bellantoni şi soţul ei, Domenico, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar acum au fost duși în cătușe la Poliție pentru audieri. Potrivit informațiilor, cei doi ar fi agresat și tâlhărit doi vecini, în vârstă de 67 și 66 de ani, soț și soție.

Amalia Bellantoni și soțul ei, în cătușe la Poliție

Luni dimineața, 3 noiembrie 2025, Amalia Bellantoni şi soţul ei, Domenico au fost aduși la Secția 8 de Poliție din Capitală pentru audieri, după ce au petrecut o noapte în arest. Oamenii legii încearcă să găsească un al doilea bărbat, care a fost implicat în scandal.

Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a părut vizibil afectată de cele întâmplate. În imagini se observă că este ciufulită și, cel mai probabil, nu a reușit să se odihnească în spatele gratiilor. În fața jurnaliștilor, Amalia Bellantoni nu a scos niciun cuvânt, în timp ce soțul ei a ținut să nege faptele.

„Nu i-am agresat, noi ne apăram. Nu am luat nimic”, a spus Domenico Bellantoni.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Dominico Bellantoni și un alt bărbat i-au lovit pe cei doi vecini din Sectorul 2 din Capitală. Victimele ar fi scos telefoanele, moment în care bărbații le-au „confiscat” și le-au predat Amaliei ex-Acces Direct, iar ea nu a mai returnat bunurile. Mai mult decât atât, victimele ar fi avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

„În timp ce se afla cu soțul său în Sectorul 2 ar fi fost agresați fizic, moment în care li s-au sustras și telefoanele mobile. Aspectele sesizate se confirmă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a acordat îngrijirile medicale persoanelor vătămate, ce au fost transportate la o unitate spitalicească. Cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor”, a declarat Cătălina Toma, ofițer de presă, Poliția Capitalei, potrivit România TV.

