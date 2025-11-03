BREAKING! Veste teribilă pentru Mirela Vaida! Amalia Bellantoni ex-Acces Direct, reținută în București pentru tâlhărie

Vești proaste pentru Mirela Vaida! Fosta ei colegă de platou, Amalia Bellantoni, prezentă des în emisiunea Acces Direct, a fost reținută de Poliție. În arest, a ajuns și soțul său, Domenico. Cei doi sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat și lovire sau alte violențe. Află, în articol, ce au transmis autoritățile!

Duminică, 2 noiembrie 2025, Amalia Bellantoni şi soţul ei, Domenico, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propunere legară. Potrivit informațiilor, cei doi ar fi agresat și tâlhărit doi vecini, în vârstă de 67 și 66 de ani, soț și soție.

Ce au transmis polițiștii după ce au reținut-o pe Amalia Bellantoni

La scurt timp după reținerea celor doi soți, oamenii legii au transmis un comunicat oficial cu privire la faptele celor doi. Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, sunt cercetați privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat și lovire sau alte violențe.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Dominico Bellantoni și un alt bărbat i-au lovit pe cei doi vecini din Sectorul 2 din Capitală. Victimele ar fi scos telefoanele, moment în care bărbații le-au „confiscat” și le-au predat Amaliei ex-Acces Direct. Aceasta nu a mai returnat bunurile.

„Pe 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic si le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare. Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri. De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia au formulat plângere penală. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați. Unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective. Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, la percheziţii fiind ridicate totodată mai multe bunuri. Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală. Se continuă verificările pentru depistarea celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Cătălina Toma, ofițer de presă la Poliția Capitalei, a declarat că faptele sesizate inițial se confirmă. Cei doi soți ar fi avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital. Între timp, oamenii legii caută și al doilea bărbat implicat.

„În timp ce se afla cu soțul său în Sectorul 2 ar fi fost agresați fizic, moment în care li s-au sustras și telefoanele mobile. Aspectele sesizate se confirmă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a acordat îngrijirile medicale persoanelor vătămate, ce au fost transportate la o unitate spitalicească. Cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor.”, a declarat Cătălina Toma, ofițer de presă, Poliția Capitalei, potrivit România TV.

