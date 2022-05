Mirela Vaida, „vânată” de Amalia Bellantoni? Cum ar vrea să-i sufle postul de prezentatoare de la Acces Direct

Mirela Vaida este „vânată” de Amalia Bellantoni? Recent, cele două au purtat o discuție aprinsă în emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1. În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la ”Chefi la Cuțite” ar fi indicat faptul că producătorii insistă să vină în emisiune.

Mutarea de la Antena 1 la Antena Stars a fost o „lovitură” pentru prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct”. Mai mult decât atât, aceasta este colegă de platou și cu Amalia Bellantoni.

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România. Este cunoscută pentru calmul și profesionalismul de care dă dovadă, în toate aparițiile sale televizate. Recent, însă, într-una dintre edițiile ”Acces Direct”, prezentatoarea TV a avut un schimb dur de replici cu una dintre invitatele sale, și anume Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni: ”O deranjează prezența mea pentru că, din câte am înțeles, lumea crede că locul ei va fi luat de mine”

Amalia Bellantoni susține faptul că Mirela Vaida ar avea o problemă personală cu ea. Mai mult decât atât, fosta concurentă de la ”Chefi la Cuțite” susține că există persoane care cred că locul vedetei de la Antena 1 va fi luat chiar de ea.

„Ea are o problemă personală cu mine pentru că insist mereu pe viața de familie, pe respectul pe care trebuie să îl aibă, reciproc, soții între ei. Ea întotdeauna dă în mine, spune că am disperat-o cu «amore», chestiuni din astea.

O deranjează prezența mea pentru că, din câte am înțeles, din ceea ce mi s-a spus, lumea crede că locul ei va fi luat de mine. Eu nu am nicio informație în acest sens, mie nu mi-au zis așa ceva cei de acolo. Pe mine mă cheamă în emisiune producătorii, insistă să vin, și consider că ea se manifestă așa pentru că îi este frică de mine”, a declarat Amalia Bellantoni pentru Fanatik.ro.

Mirela Vaida: ”Nu am absolut nicio problemă că ea, nu avem chiar nimic de împărțit”

De asemenea, și Mirela Vaida a oferit declarații pentru sursa citată: ”Ea oricum trebuia să plece la 6 (18.00, n.red.) și era 6 fără 2 minute. Deci nu a fost nicio chestie. Se face mai mult caz decât este, pentru mine nu e nicio problemă. Astăzi o să ne și revedem, în emisiune.

Dacă ea se plânge (de faptul că nu poate vorbi în emisiune, n. red.), înseamnă că așa percepe ea. Nu am ce să discut, chiar nu am nicio problemă. Am atâtea alte probleme cu adevărat importante încât asta chiar nu e… Nu am absolut nicio problemă că ea, nu avem chiar nimic de împărțit”.

