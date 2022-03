Ce cadou a primit Mirela Vaida de la soțul ei. Prezentatoarea a împlinit 40 de ani

Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, se laudă pe rețelele de socializare cu cadoul inedit pe care i l-a făcut soțul său. Fanii au rămas surprinși de gestul bărbatului

Mirela Vaida a împlinit recent vârsta de 40 de ani, iar soțul său a decis să îi ofere o vacanță. Cei doi au o relație care durează deja de mai bine de 16 ani și-au aniversat 12 ani de la căsătorie. Aceștia au trei copii împreună și sunt foarte apropiați.

„Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe, ne-am mărit familia, am trecut prin multe, dar important e că am fost şi am rămas o echipă”, a povestit Mirela Vaida. (CITEȘTE ȘI: Aproape 40 de martori au fost interogați cu privire la împușcarea lui Nuredin Beinur. Printre ei se află și doi lăutari celebri)

Cadoul primit de Mirela Vaida

Cu ocazia zilei sale de naștere, Mirela Vaida de la Acces Direct a primit cadou o vacanță de două zile în Istanbul. Darul inedit i-a provocat multă bucurie, fiind una dintre destinațiile sale preferate. Oricum, în viața sa tumultoasă de prezentatoare Tv, vacanțele sunt unele dintre momentele sale de liniște. Acesteia îi place foarte mult să călătorească, atunci când timpul și cei trei copii îi permit.

„Un cadou-surpriză din partea soțului, cu ocazia lui „happy 40”!???: weekend la Istanbul! Am prins, în 2 zile, toate anotimpurile: de la viscol ș ninsoare, la vânt, lapoviță și azi, soare! ?♥️ Oricum ar fi, Istanbulul are farmecul lui pe orice vreme! ❄️?? Duminică faină și vouă! Va pup!”, a scris Mirela Vaida pe pagina sa de Instagram.

„Azi, când simt că trec într-o altă etapă a vieții, realizez că cei 40 ani m-au surprins exact cum îmi doream să fiu: cu o familie sănătoasă, cu 3 copii vioi, cu liniște și împlinire sufletească!”, a spus prezentatoare TV, cu ocazia zilei sale de naștere. (CITEȘTE ȘI: Alimentul care crește riscul de cancer de color. Este suficeintă doar o felie pe zi)