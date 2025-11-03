Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost reținuți după ce au agresat fizic un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de ani, în Sectorul 2 al Capitalei. Victimele susțin că ar fi fost lovite cu pumnii, picioarele și un obiect contondent. În timpul incidentului, telefoanele celor doi ar fi fost confiscate de fosta concurentă Chefi la Cuțite și soțul ei. În plus, un al treilea suspect este acuzat că ar fi lovit una dintre victime cu o coadă de mătură. În urmă cu puțin timp, Amalia Bellantoni și Domenico au ieșit de la Judecătoria Sectorului 2 București. Iată ce pedepse au primit, dar și ce a declarat femeia de afaceri.

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri luni dimineața, 3 noiembrie 2025. Cei doi au fost ridicați din locuința lor de trupele speciale după și duși la audieri în cătușe, după ce vecinii lor au alertat autoritățile la 112 și au acuzat că au fost loviți și li s-au confiscat telefoanele de către fosta concurentă Chefi la cuțite și soțul ei. Victimele susțin că au fost lovite cu pumnii, picioarele și chiar cu un obiect contondent. Iată ce pedepse au primit, dar și ce a declarat blonda la ieșirea de la Judecătorie.

Ce sentință au primit Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost duși la audieri încătușați, la Secția 8 de Poliție din Capitală, iar în urmă cu puțin timp au fost aduși cu propunerea de arestare preventivă în fața Judecătoriei Sectorului 2, după ce au agresat fizic un cuplu de vârstnici și le-au confiscat telefoanele. Victimele susțin că au fost lovite cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, iar soțul Amaliei le-ar fi confiscat telefoanele. Au fost depuse la poliție imagini care provin de pe camera video a casei victimei, amplasată deasupra ușii. În urma anchetei începute, Domenico a primit arest preventiv pentru următoarele 30 de zile pentru infracțiunile de tâlhărie calificată, lovire și alte violențe și privare de libertate. Fapta este considerată de o gravitate deosebită și se pedepsește cu închisoare de la trei la zece ani. Iată ce sentință a primit vedeta.

Pe de altă parte, Amalia Bellantoni este acuzată că ar fi primit telefoanele de la soțul ei, după acestea fuseseră confiscate, fiind astfel acuzată de complicitate la tâlhărie calificată. De asemenea, și complicitatea la tâlhărie este considerată o faptă deosebit de gravă, iar persoana care o săvârșește poate primi între trei și zece ani de închisoare. În urma măsurilor judiciare, Amalia Bellantoni a fost plasată în arest la domiciliu, spre deosebire de soțul ei care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La ieșirea din sala de judecată, patroana de restaurant și-a îmbrățișat copiiii. În plus, a declarat că va face contestație împotriva deciziei. Ancheta este în continuare în desfășurare, iar autoritățile cercetează implicarea unui al treilea suspect în acest caz.

