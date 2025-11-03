BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei

Amalia Bellantoni, cunoscută pentru implicarea sa politică în cadrul formațiunii SOS România, a ajuns în atenția autorităților după un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei. Iată ce se întâmplă în aceste momente cu ea!

Fosta candidată a fost plasată în arest la domiciliu, în timp ce soțul ei, Domenico Bellantoni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că ar fi agresat și jefuit un cuplu de vecini, iar ancheta desfășurată de Poliția Capitalei continuă sub acuzația de tâlhărie calificată.

A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni

Potrivit informațiilor oficiale, reținerea celor doi a avut loc duminică, după ce polițiștii au efectuat o percheziție la locuința acestora din București. În urma verificărilor și a probelor adunate, magistrații au decis măsurile preventive menționate, considerând faptele suficient de grave pentru a impune restricții.

„Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, potrivit Poliției Capitalei.

Măsura arestului preventiv pentru Domenico Bellantoni și cea a arestului la domiciliu pentru soția sa, Amalia Bellantoni, a fost dispusă după un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, alături de un complice, ar fi agresat un cuplu de vecini, ambii în vârstă, în urma unui conflict izbucnit în curtea comună a imobilului. Victimele, un bărbat de 67 de ani și o femeie de 66 de ani, au reclamat că au fost lovite repetat și că, în timpul altercației, le-au fost sustrase mai multe telefoane mobile.