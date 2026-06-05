Weekendul bate la ușă! Însă acesta nu este un motiv să renunțăm la micile exerciții care ne ajută să ne păstrăm mintea activă și antrenată. Din acest motiv, CANCAN.RO le propune astăzi cititorilor o provocare ingenioasă: un test cu chibrituri care, la prima vedere, pare foarte simplu. Totuși, aparențele pot fi înșelătoare, iar rezolvarea s-ar putea dovedi mai dificilă decât pare. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a transforma complet ecuația. Credeți că puteți găsi soluția?

Testele de inteligență sunt utilizate frecvent pentru evaluarea capacităților cognitive și a nivelului de IQ. În prezent, însă, numeroase astfel de provocări pot fi găsite cu ușurință în mediul online. Printre cele mai populare se numără iluziile optice, exercițiile cu numere sau cuvinte lipsă, imaginile în care trebuie identificate diferențe și puzzle-urile cu chibrituri, în care o singură mutare poate schimba complet rezultatul unui calcul.

Aceste teste reprezintă o modalitate excelentă de a-ți pune mintea la lucru, solicitând atenția, spiritul de observație, memoria și gândirea logică. În plus, rezolvarea lor constantă poate contribui la menținerea agilității mentale și la antrenarea creierului pe termen lung. Ești pregătit să accepți provocarea?

Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 1 = 7, mutând un singur băț

În psihologie, testele de inteligență sunt utilizate pentru a evalua diferite abilități cognitive și pentru a estima nivelul de IQ al unei persoane. În general, rezultatele sunt încadrate în trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie.

Aceste instrumente de evaluare joacă un rol important în procesul de analiză psihologică și oferă informații valoroase despre modul în care o persoană gândește, învață și rezolvă probleme. Specialiștii susțin că astfel de exerciții și provocări cognitive pot contribui la stimularea dezvoltării intelectuale.

Provocarea de astăzi este perfectă pentru cei care vor să își testeze spiritul de observație și capacitatea de a găsi rapid soluții ingenioase. Deși pare ușor de rezolvat la prima vedere, acest exercițiu necesită atenție la detalii, concentrare și o gândire logică bine dezvoltată. Analizează cu atenție fiecare element și încearcă să descoperi răspunsul corect înainte de a verifica soluția.

REZOLVARE

Așadar, 0+1=7 este greșit, iar pentru a corecta egalitatea trebuie să mutați bățul de chibrit așezat vertical, de la semnul +, astfel încât să devină -, și să îl poziționați orizontal la cifra 0, astfel încât să devină cifra 8. În acest fel, veți obține 8-1=7. Priviți ecuația de mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Îi felicităm pe cei care au reușit să corecteze egalitatea prin mutarea unui singur chibrit înainte de a consulta explicațiile. Dacă nu ai găsit soluția din prima încercare, nu este niciun motiv de îngrijorare.

Astfel de teste sunt menite să pună la încercare atenția și gândirea logică, iar performanța se îmbunătățește prin exercițiu. Cu cât rezolvi mai multe provocări de acest tip, cu atât îți vei dezvolta mai bine spiritul de observație.

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