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Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai. Fanii au taxat-o dur: “S-a îngrășat de la atâta asumare”

De: Alina Drăgan 25/07/2026 | 14:07
Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai. Fanii au taxat-o dur: “S-a îngrășat de la atâta asumare”
Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai
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Primul episod din Insula Iubirii – Reuniuni i-a pus sub lupă, printre alții, și pe Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi foști concurenți ai sezonului 9 au revenit pentru a spune ce se întâmplă acum în viața lor, iar fanii au fost curioși să le afle poveștile. Unii au fost extrem de atenți la Ella și au ezitat să taxeze dur transformarea acesteia.

Ella și Andrei au fost concurenți în cadrul Insula Iubirii, sezonul 9. Deși erau în prag de nuntă și aveau chiar și avansul achitat, cei doi au decis să își testeze relația în cel mai dur test. În cele din urmă, ambii au picat în ispită, iar povestea lor de dragoste s-a năruit. Au plecat despărțiți din Thailanda și Andrei nu a vrut nici măcar acum să o revadă pe blondină.

Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai

Dacă Andrei Lemnaru nu s-a arătat deloc dornic să o reîntâlnească pe Ella, fanii Insula Iubirii au fost în schimb foarte atenți la ea și au așteptat nerăbdători să vadă ce are de spus. Mulți au felicitat-o pentru că și-a asumat greșelile trecutului, în timp ce alții au continuat să o condamne.

„Timpul acesta m-a făcut să conștientizez greșelile mele atât din relație, cât și de pe Insulă (…) Poate nu am acordat destul de multă atenție nouă, ca și relație, și poate nu aveam în vedere nevoile lui. Ulterior, când mi-am dorit să ne reconectăm, cred că am făcut un pic switch și el a devenit ușor deconectat de la relație și eu eram cea care a încercat să fie bine”, a declarat Ella Vișan, la Insula Iubirii – Reuniuni.

De asemenea, fanii Insula Iubirii nu au trecut cu vederea nici transformarea Ellei. Mulți au fost cei care au observat că aceasta nu mai arată chiar așa cum și-o aduceau aminte. Blondina este schimbată, a adunat câteva kilograme în plus, iar cum nu are prea mulți simpatizanți, internauții nu s-au sfiit să o taxeze dur.

„S-a cam îngrășat de la atât asumare”; „Ce s-a îngrășat Ella, wow”; „Oare a făcut gușă din cauza lui Teo?”, au fost câteva dintre comentariile din mediul online.

În timp ce unii au judecat-o și au criticat-o, alții au fost de partea ei și au complimentat-o. Ella Vișan a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Telespectatorii au urmărit cu interes parcursul ei în cadrul show-ului și mulți au fost cei care au criticat-o, însă blondina nu are resentimente.

„Cred că oamenii au înțeles oricum ce s-a întâmplat. Nu am resentimente față de nimeni. Toate s-au întâmplat cu un motiv. Cu siguranță încă mai cred că timpul le va arăta pe toate”, a conchis Ella.

 

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Foto: Captură Antena 1, Facebook

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