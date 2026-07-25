Bancul sfârșitului de săptămână | Bulă în armată

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bulă râde, de se prăpădește.

Comandantul, bulversat, îl cheamă în fața plutonului.

-Ce faci, Bulă? Râzi de mine?

Bulă:

-Nu, să trăiți!

Bulă continuă cu râsul, fără niciun motiv.

-Bulă, vezi tufa aia, la un kilometru?

Bulă:

-Da, să trăiți!

-Du-te să vezi, dacă nu sunt acolo!

Bulă:

-Dar sunteți…

Alte bancuri haioase

Două mame stau de vorbă

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!

– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Bulă la medic

Bulă merge la medic și este luat în primire:

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceaste vise.

– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!

– Pot să încep să le iau mâine?

– De ce?

– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.

Bulă are bicicletă nouă

Bulă are bicicletă nouă. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.

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