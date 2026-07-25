Îți mai aduci aminte de Cristian Ursu din trupa Flamingo Boys? Cu ce se ocupă după ce a părăsit România

Trupa de stripperi „Flamingo Boys” a fost înființată de Cornel Păsat în anul 1998. Din componența ei au făcut parte mai mulți dansatori, printre care și Cristian Ursu. Talentat din naștere, stripperul a decis să părăsească România pentru a-și căuta faima peste hotare. Află cu ce se ocupă acum!

Cristian Ursu, stripperul din trupa Flamingo Boys

Tânărul născut în zodia Capricorn, chiar pe 1 ianuarie, a fost unul dintre cei mai îndrăgiți stripperi din trupa lui Cornel Păsat. Acesta avea rol de regizor și de coregraf, nu doar de dansator, și ar fi fost inclusiv acționar al firmei care impresaria trupa, alături de Cornel.

Femeile suspinau când îl vedeau pe scenă și nu-și puteau lua ochii de la el. Cu toată atenția primită, Cristi a vrut mai mult: și-a dorit să fie cunoscut ca dansator profesionist în toată lumea.

Soarta i-a surâs și așa a ajuns să fie selectat în cadrul concursului „Fama, ¡a bailar!” din Spania. Este vorba despre o emisiune difuzată de postul TV Cuatro, care s-a bucurat de o audiență impresionantă. Apoi a participat la un reality-show gen Big Brother numai cu dansatori.

Ce face Cristi Ursu în prezent

Potrivit profilului său de Instagram, dansatorul și coregraful are o afacere – NuArt Events – alături de alți trei asociați. Firma organizează evenimente premium de entertainment și cabaret, cu accent pe spectacole, experiențe gastronomice și producții artistice. Printre țările în care activează se numără Spania, Italia și Dubai.

În cadrul firmei, Ursu ocupă funcția de Chief Operating Officer, fiind practic omul care face totul să funcționeze fără probleme. Funcția lui este una de executive management, fiind printre cele mai înalte din companie.

În atribuțiile sale ar intra:

coordonarea întregii echipe (producție, artiști, hostess, tehnic etc.);

planificarea și supravegherea desfășurării spectacolelor;

gestionarea bugetelor și a costurilor operaționale;

negocierea și coordonarea colaboratorilor și furnizorilor;

organizarea programului angajaților;

rezolvarea problemelor apărute în timpul evenimentelor;

implementarea deciziilor luate de fondator sau CEO.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru dans

Tânărul a descoperit că este pasionat de dans încă din copilărie, când avea 10 ani. A ales, ulterior, să urmeze cursurile Academiei de Sport. După ce a acceptat să facă parte din trupa Flamingo Boys, Cristi s-a bucurat de un real succes la domnișoare, dar și de reputația de gigolo.

Din cauza spectacolelor incendiare pe care le susținea pe scenele cluburilor, Ursu a primit numeroase propuneri indecente din partea domnișoarelor. Se pare că multe și l-au dorit pentru o noapte și au fost dispuse să plătească oricât cerea el.

„Am cerut un preţ destul de mare, 1.000 de euro, pentru că am sperat că nu o să-mi dea atâţia bani. Domnişoara în cauză a fost de acord, aşa că a trebuit să mă duc cu ea”, mărturisea Cristi în anul 2009.

A părăsit România pentru cariera sa

Pentru că simțea că este timpul să-și „împlinească cariera”, Cristian Ursu a ales să părăsească România și să se mute în Occident. A fost remarcat de cabaretul Moulin Rouge din Franța, unde a lucrat câteva luni. Apoi s-a angajat în trupa Cirque du Soleil, unde a stat un an.

În cadrul concursului din Spania, dansatorul a reușit să-i uimească pe jurați cu talentul său, dar și cu coregrafia. Unul dintre ei a spus chiar că „de mult timp, în Peninsula Iberică, nu s-au mai descoperit talente” precum românul nostru.

Cristi Ursu, alături de Rihanna și Tiziano Ferro

După succesul de la „Fama, ¡a bailar!” din Spania, Cristi Ursu a ajuns pe scena MTV Europe Music Awards alături de celebra Rihanna!

„Am dansat în grupul dansatorilor Rihannei în urma unui casting destul de numeros. În urma a două probe: una de improvizație, trucuri și acrobații, și una de memorie coregrafică, stil și atitudine. Tina Landon, faimoasa coregrafă a lui Janet Jackson, Britney Spears, J. Lo, Ricky Martin, a căutat dansatori și acrobați pentru melodia „Only Girl (In The World)” a Rihannei. Atuurile mele cred că au fost înălțimea, constituția corpului și acrobațiile. De obicei, se folosesc acrobații separat pentru coregrafii, pentru că majoritatea acrobaților nu știu să danseze, așa că m-a preferat pe mine pentru că le fac pe amândouă”, a declarat acesta în 2010.

Apoi, în 2013, cântărețul italian Tiziano Ferro l-a ales pentru filmările videoclipului “Killer”, alături de Baby K.

„Îmi place Spania, iar Madrid este locul în care vreau să stau, deși nu lucrez cu români în acest moment. Călătoresc foarte mult și în Italia, acolo unde sunt coregraf, în Dubai, la diverse evenimente. Și, când nu mă antrenez, stau într-un birou și pregătesc muzica, pentru că eu îmi editez singur piesele pentru spectacolele pe care le creez”, mărturisea dansatorul în 2013 pentru CANCAN.ro.

Românul nostru a avut șansa de a o cunoaște și pe celebra Paris Hilton, în Ibiza. A participat la o petrecere privată în care vedeta și-a filmat clipul „Supermartxe”.

Cu cine s-a iubit Cristi Ursu

Prin 2006, presa din România vuia despre relația dansatorului cu Andreea Puzdrea. Cei doi s-au cunoscut prin 2004, de ziua ei, într-un club de lux din București. Iubirea a fost atât de mare încât după 2 săptămâni de relație s-au mutat împreună și Andreea l-a cerut de soț după 2 luni de relație.

Au locuit într-un apartament închiriat timp de șase luni și s-au logodit în vara anului 2005, în Mamaia. Tânăr pe atunci, Cristi Ursu i-a spus iubitei sale să aștepte, pentru a vedea cât de bine se înțeleg. După ce a fost convins de sentimentele sale, i-a cumpărat Andreei un inel din aur alb si a cerut-o el în căsătorie, oficial.

După ce s-au logodit, cei doi s-au mutat în vila părinților Andreei, deoarece tânăra susținea că nu concepe să fie departe de aceștia. Cei doi au avut un apartament separat, pentru a beneficia de intimitate, dar relația lor nu a trecut testul timpului.

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