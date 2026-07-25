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Adio, ținută office! Angajații din Tokyo merg la birou în pantaloni scurți din cauza caniculei

De: Diana Cernea 25/07/2026 | 08:40
Adio, ținută office! Angajații din Tokyo merg la birou în pantaloni scurți din cauza caniculei
Canicula schimbă ținuta office în Japonia, sursa-colaj CANCAN.RO
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Temperaturile extreme schimbă chiar și codul vestimentar de la locul de muncă. Potrivit Reuters, autoritățile din Tokyo îi încurajează pe angajații instituțiilor publice să renunțe la costume, cravate și pantofi eleganți în favoarea pantalonilor scurți, tricourilor și pantofilor sport, pentru a face față valurilor de căldură tot mai intense și pentru a reduce consumul de energie.

La birou, în pantaloni scurți și tricou

Într-o dimineață toridă de iulie, Toru Suda, funcționar al Guvernului Metropolitan din Tokyo, a ajuns la serviciu îmbrăcat într-un tricou polo albastru deschis, pantaloni scurți până la genunchi și pantofi sport. Nu era un gest de rebeliune și nici o încercare de a schimba codul vestimentar. Era, pur și simplu, noua recomandare oficială a administrației din Tokyo.

Prin campania „Tokyo Cool Biz”, autoritățile îi încurajează pe angajați să renunțe la sacouri și cravate și să adopte haine lejere, adaptate temperaturilor ridicate. Scopul este dublu: protejarea sănătății personalului și reducerea consumului de energie necesar pentru răcirea clădirilor.

„La început mi s-a părut puțin ciudat”, mărturisește Suda, în vârstă de 34 de ani. El spune însă că senzația de stânjeneală a dispărut rapid, pe măsură ce tot mai mulți colegi au început să se îmbrace la fel.

Japonia se confruntă din nou cu o vară toridă

Schimbarea vine într-un context dificil pentru Japonia, care se pregătește pentru încă o vară cu temperaturi extreme.

Anul trecut a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din țară, temperatura medie pe timpul verii fiind cu 2,36 grade Celsius peste valorile normale. Din cauza caniculei, mai mult de 100.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit insolații sau alte afecțiuni provocate de căldură.

Marți, în centrul capitalei Tokyo, termometrele au indicat aproximativ 35 de grade Celsius, în condițiile unei umidități de 72%.

Miercuri, Agenția Meteorologică a Japoniei și Ministerul Mediului au emis prima alertă de caniculă din această vară pentru Tokyo, recomandând populației să limiteze activitățile în aer liber și să utilizeze aparatele de aer condiționat.

O schimbare importantă într-o cultură a costumului

Campania „Cool Biz” nu este nouă. Ea a fost lansată la nivel național încă din 2005, însă autoritățile din Tokyo aplică acum una dintre cele mai permisive versiuni de până acum.

Într-o țară în care costumul închis la culoare și cămașa albă au reprezentat mult timp uniforma aproape obligatorie a angajaților de birou, chiar și în cele mai fierbinți luni ale anului, acceptarea pantalonilor scurți și a tricourilor marchează o schimbare culturală importantă.

Totuși, nu toate companiile au renunțat la regulile stricte. Firmele în care angajații interacționează direct cu clienții continuă să ceară o ținută formală, însă un număr tot mai mare de angajatori le oferă salariaților libertatea de a se îmbrăca mai lejer atunci când nu participă la întâlniri oficiale.

Industria modei se adaptează noilor cerințe

Schimbarea preferințelor angajaților a fost observată rapid și de marii retaileri japonezi. Companii precum Aeon și producători de îmbrăcăminte precum Fast Retailing și Aoki au extins oferta de haine business-casual, promovând articole ușoare, elastice și cu uscare rapidă, care păstrează un aspect profesional fără a reduce confortul.

Pentru angajații administrației din Tokyo, schimbarea nu este una simbolică, ci una strict practică.

„Sincer, m-am obișnuit cu acest stil și mi-ar fi greu să revin la vechea ținută. Desigur, la evenimentele oficiale continui să port haine formale, așa că îmi aleg îmbrăcămintea în funcție de activitate și de situație”, spune Noboru Watanabe, coordonatorul echipei pentru măsuri privind schimbările climatice din cadrul Guvernului Metropolitan din Tokyo.

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