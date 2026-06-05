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Puya și-a anunțat retragerea din hip-hop. Care este motivul

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 08:03
Puya și-a anunțat retragerea din hip-hop. Care este motivul
Puya și-a anunțat retragerea din hip-hop
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Una dintre cele mai cunoscute figuri ale hip-hopului românesc, Puya, a anunțat că se află în ultima etapă a carierei sale muzicale. Artistul a dezvăluit că intenționează să mai lanseze doar trei albume înainte de a încheia capitolul dedicat activității sale în acest gen muzical.

Potrivit informațiilor oferite de artist, primul dintre cele trei materiale discografice se află deja în lucru. Deși proiectul este într-o fază avansată de dezvoltare, numele albumului nu a fost încă stabilit definitiv. Fanii vor trebui să mai aștepte până când detaliile oficiale vor fi făcute publice.

Puya și-a anunțat retragerea din hip-hop

Decizia lui Puya vine după o carieră impresionantă, construită de-a lungul a peste două decenii. Artistul s-a remarcat încă din perioada în care activa alături de trupa La Familia, formație care a contribuit semnificativ la popularizarea hip-hopului românesc în anii ’90 și la începutul anilor 2000. Ulterior, cariera solo i-a consolidat statutul de unul dintre cei mai apreciați și influenți artiști ai genului.

„Sunt ultimele 3 albume din cariera mea astea. Mai fac 3 și gata. Pensie! Nu pun stop, dar cred că am făcut destul de multe, ăsta la care lucrez acum și încă două. Așa mi-am pus în cap. Astea sunt ultimele 3. Noi acum lucrăm la primul din cele 3. Nu vreau să vă spun cum se numește că încă nu sunt 100% sigur. Vă ținem la curent!”, a spus Puya.

Puya și-a anunțat retragerea din hip-hop

De-a lungul timpului, Puya a lansat numeroase piese care au ajuns rapid în topurile muzicale și au devenit repere pentru mai multe generații de ascultători. Versurile sale, inspirate adesea din realitățile sociale și experiențele de viață din mediul urban, au contribuit la construirea unei identități distincte în peisajul muzical autohton.

Anunțul privind apropierea retragerii nu înseamnă însă o oprire imediată a activității artistice. Planul său presupune finalizarea celor trei albume stabilite, ceea ce înseamnă că publicul va avea în continuare ocazia să asculte muzică nouă în următorii ani. Totodată, această perioadă ar putea reprezenta o retrospectivă a întregii sale cariere, prin proiecte care să reflecte experiența acumulată și evoluția sa artistică.

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