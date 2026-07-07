Autoritățile din Grecia trag un semnal de alarmă! Noi măsuri pentru a ține peștii-iepure departe de turiști

Autoritățile din Grecia au intrat în stare de alertă după o creștere semnificativă a prezenței pe plajele locale a unei specii invazive cunoscute sub numele de peștele-iepure. Apariția acestor pești în apele de coastă s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul creșterii temperaturii Mării Mediterane, iar acum autoritățile sunt nevoite să ia măsuri. S-a început instalarea unor bariere plutitoare în apropierea mai multor plaje pentru a-i proteja pe turiști.

Autoritățile din Grecia au început instalarea unor bariere plutitoare în apropierea mai multor plaje, într-o încercare fără precedent de a proteja turiștii de peștii-iepure. Acest tip de pește este periculos atât din cauza mușcăturilor puternice, cât și a toxinelor pe care le conține.

Noi măsuri pentru a ține peștii-iepure departe de turiști

Turiștii care aleg Grecia ca destinație de vacanță trebuie să fie atenți. Dacă până acum meduzele mov reprezentau principala problemă pentru cei care intrau în mare, acum autoritățile sunt preocupate de răspândirea peștelui-iepure, o specie invazivă care poate provoca răni serioase.

Apariția acestor pești în apele de coastă s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul creșterii temperaturii Mării Mediterane. Iar pentru ca situația să nu scape de sub control și pentru a limita accesul acestor pești în apropierea zonelor de îmbăiere, autoritățile elene au instalat prima barieră plutitoare.

Primele sisteme de protecție au fost montate în Golful Eubeea, iar autoritățile locale spun că proiectul va fi extins și în alte zone turistice. Proiectul este coordonat de administrația locală din Chalkida, iar instalarea sistemului de protecție a necesitat luni întregi de pregătiri.

Prima barieră protectoare va acoperi aproximativ 2,5 kilometri din zona de coastă a Golfului Eubeea. Sistemul este conceput pentru a împiedica atât pătrunderea meduzelor, cât și a peștilor-iepure în apropierea plajelor.

„Datoria și principala noastră preocupare trebuie să fie siguranța cetățenilor noștri. Mai bine să previi decât să-ți pară rău. Doi kilometri și jumătate din această plasă vor fi instalați în largul plajelor din jurul golfului pentru a permite o vară fără griji. Anul trecut a fost o infestare gravă cu meduze, dar am împușcat doi iepuri dintr-un foc. Acum, dacă vin peștii-iepure, vom fi pregătiți și pentru ei”, a declarat viceprimarul orașului, Antonis Spanos.

De asemenea, mai multe municipalități din Grecia au început deja instalarea unor sisteme similare. În următoarele săptămâni, alți șapte kilometri de bariere plutitoare vor fi transportați din Atena și instalați în mai multe stațiuni.

„Nu cred că ceva va putea trece prin plasa aceea, nici măcar colții unui pește-iepure. Este foarte strâns țesută și foarte rezistentă. Ar trebui să muște în același punct mult timp pentru a o rupe și nu cred că vor face asta”, spune unul dintre specialiști.

CITEȘTE ȘI:

Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure

Ce recompensă oferă Guvernul Greciei pentru capturarea peștilor-iepure. Specia toxică se extinde