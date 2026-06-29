Ce recompensă oferă Guvernul Greciei pentru capturarea peștilor-iepure. Specia toxică se extinde

Specia este originară din zona Indo-Pacifică și se consideră că a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile tot mai ridicate ale apei au favorizat răspândirea sa în regiune, unde este considerată una dintre cele mai agresive specii invazive. Pentru a reduce impactul acestei specii invazive asupra ecosistemului marin și asupra activității de pescuit, autoritățile din Grecia au introdus un program de recompensare a pescarilor. Astfel, cei care capturează peștele-iepure primesc o compensație financiară de 5,33 euro pentru fiecare kilogram predat.
Deși poate provoca răni dacă este manipulat necorespunzător, incidentele în care oameni au fost mușcați sunt rare. Specialiștii recomandă ca exemplarele întâlnite în mare să fie observate de la distanță și să nu fie atinse sau hrănite.
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Cum arată una dintre cele mai izolate insule din Europa. Are doar 20 de locuitori și o natură spectaculoasă