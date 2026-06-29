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Ce recompensă oferă Guvernul Greciei pentru capturarea peștilor-iepure. Specia toxică se extinde

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 11:38
Ce recompensă oferă Guvernul Greciei pentru capturarea peștilor-iepure. Specia toxică se extinde
Pescarii vor fi plătiți dacă prind peștele-iepure / Sursa foto: Shutterstock
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Peștele-iepure, o specie invazivă și toxică originară din regiunea Indo-Pacifică, este observat tot mai frecvent în apele Mării Mediterane, inclusiv în zone populare de pe litoralul Greciei. Extinderea rapidă a arealului său a atras atenția autorităților și a specialiștilor, mai ales din cauza efectelor pe care le are asupra ecosistemelor marine și asupra activității pescarilor. În acest context, autoritățile elene au decis să adopte măsuri speciale pentru a limita răspândirea speciei, introducând un sistem de recompense pentru pescarii care capturează acest pește.

Apariția tot mai frecventă a peștelui-iepure în apropierea plajelor grecești a stârnit îngrijorare în rândul multor turiști. Imaginile și informațiile distribuite în mediul online despre această specie toxică au determinat numeroși vizitatori să fie mai precauți atunci când intră în apă. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că întâlnirile cu acest pește sunt rare, iar riscul pentru cei care respectă regulile de siguranță și evită contactul direct cu fauna marină rămâne foarte redus.

Cu cât vor fi plătiți pescarii ce prind peștele-iepure

Cunoscut științific sub numele de Lagocephalus sceleratus, peștele-iepure se remarcă prin corpul alungit și prin dantura puternică, formată din dinți uniți într-o structură asemănătoare unui cioc. Tocmai această caracteristică i-a adus denumirea populară, deoarece amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul lor, poate sparge cochilii și poate deteriora cu ușurință plasele de pescuit.

Specia este originară din zona Indo-Pacifică și se consideră că a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile tot mai ridicate ale apei au favorizat răspândirea sa în regiune, unde este considerată una dintre cele mai agresive specii invazive. Pentru a reduce impactul acestei specii invazive asupra ecosistemului marin și asupra activității de pescuit, autoritățile din Grecia au introdus un program de recompensare a pescarilor. Astfel, cei care capturează peștele-iepure primesc o compensație financiară de 5,33 euro pentru fiecare kilogram predat.

Sursa foto: Pexels

Deși poate provoca răni dacă este manipulat necorespunzător, incidentele în care oameni au fost mușcați sunt rare. Specialiștii recomandă ca exemplarele întâlnite în mare să fie observate de la distanță și să nu fie atinse sau hrănite.

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