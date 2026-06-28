Cum arată una dintre cele mai izolate insule din Europa. Are doar 20 de locuitori și o natură spectaculoasă

Deși Europa este plină de destinații turistice celebre, aglomerate de milioane de vizitatori în fiecare an, încă mai există locuri unde natura domină peisajul, iar ritmul vieții a rămas aproape neschimbat de zeci de ani. Un astfel de loc este insula Ulva din Scoția, o comunitate izolată care numără în prezent aproximativ 20 de locuitori și care atrage atenția prin peisajele sale sălbatice, liniștea deplină și istoria impresionantă.

Situată în arhipelagul Hebridelor Interioare, în apropierea insulei Mull, Ulva măsoară doar opt kilometri în lungime și câțiva kilometri în lățime. Deși este una dintre cele mai mici insule locuite din zonă, farmecul său constă tocmai în lipsa dezvoltării excesive. Aici nu există magazine, mijloace de transport public sau centre turistice moderne. În schimb, vizitatorii descoperă dealuri verzi, stânci spectaculoase, vaci Highland care pasc liber și priveliști impresionante asupra coastei scoțiene.

Insula este deținută de comunitatea locală

Istoria insulei este la fel de fascinantă precum peisajele sale. Cercetările arată că Ulva a fost locuită încă din urmă cu aproximativ 7.000 de ani, iar urmele trecutului pot fi observate și astăzi prin monumente megalitice și vestigii preistorice. De-a lungul secolelor, insula a fost influențată de cultura vikingă și a făcut parte din vechiul regat Dalriada. Tot aici s-a născut, în 1762, Lachlan Macquarie, personalitate considerată de mulți istorici drept unul dintre fondatorii Australiei moderne.

Un moment important din istoria recentă a avut loc în 2018, când comunitatea locală a cumpărat întreaga insulă după secole de proprietate privată. Proiectul a urmărit revitalizarea zonei, atragerea de noi locuitori și dezvoltarea unor afaceri sustenabile care să protejeze mediul natural.

În ciuda eforturilor de dezvoltare, Ulva rămâne o comunitate extrem de mică. Din acest motiv, autoritățile și localnicii au adoptat măsuri pentru a limita presiunea turistică. În anumite perioade, serviciile sunt reduse duminica pentru a permite locuitorilor să se odihnească și să mențină echilibrul dintre turism și viața de zi cu zi.

Accesul pe insulă se face cu un mic feribot pentru pasageri din Mull, iar călătoria face parte din experiența autentică oferită de acest colț aproape necunoscut al Scoției. Pentru cei care caută liniște, natură și autenticitate, Ulva reprezintă una dintre ultimele destinații europene unde timpul pare să curgă altfel.

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