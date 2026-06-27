Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia lui Decebal

Ultima escapadă prin România a lui Marcel de la Insula iubirii a stârnit hohote de râs pe o rețea de socializare. Fosta ispită de la Antena 1 a încurcat zona turistică unde se află statuia sculptată în stâncă a lui Decebal.

Marcel Andrei a devenit cunoscut odată cu participarea sa la Insula iubirii 2024, unde a făcut furori în rolul de ispită. Au trecut doi ani de la primele sale apariții publice, iar de atunci a rămas în atenția publicului datorită personalității sale și a stilului inconfundabil de a se exprima.

Marcel de la Insula iubirii, gafă pe TikTok

Recent, una dintre postările lui Marcelino, așa cum era alintat la Insula iubirii, s-a transformat rapid într-o nouă „perlă” virală pe internet. Aflat în România, el a vrut să le transmită fanilor de pe TikTok faptul că este mândru de tara în care s-a născut și de frumusețile acesteia, însă cunoștințele de geografie i-au dat bătăi de cap.

În loc să spună că se află la Dubova, la Cazanele Dunării, Marcel și-a adaptat „cunoștințele” pe moment și a spus că a venit la Dâmbova pentru a admira uriașul chip sculptat în stâncă al lui Decebal, cel mai cunoscut obiectiv turistic din zona Cazanelor.

„Ce faceți ai mei? Tot la muncă, tot la muncă?! Ce credeți, să profităm și noi de ocazia asta că suntem la Dâmbova să-l văd și eu pe „cumătru„ ăsta din spatele meu. Frumos! Să-mi lăsați și mie mesaj cu cine e ăsta. E frumos și la noi în România, e ce trebuie. Tenerife, Tenerife, dar și aici e frumos. Vă pup și să aveți o zi mirobolantă”, a spus Marcel pe TikTok.

Așa cum era de așteptat, o parte dintre utilizatorii TikTok au remarcat gafa și au reacționat în secțiunea de cometarii. Iată o parte dintre ele:

„Ăsta nici nu știe unde este” „Se numește Dubova, ai grijă că râde sculptura aia de tine” „Dubova nu Dâmbova” „Băăăăă!! Opriți planeta că mă cobor și eu la Dâmbova” ”La Dâmbova? E ceva locație nouă? Noi am fost la Dubova” „Ești la Dubova, hemano” „Aici e Dubova nu Dâmbova, cumetre” „Da până acum nu ai mai fost în zona aia? Târziu ai descoperit zonele frumoase de la noi” „Creier zero” „De la Dâmbova ești tu, acolo e Dubova” „E bine că l-ai văzut pe Ion Creangă la Dâmbova” „L-ai descoperit și tu când l-a văzut toată Europa”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

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