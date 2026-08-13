Alimentele care trebuie evitate la micul-dejun, potrivit Mihaelei Bilic. Majoritatea românilor le consumă în fiecare dimineață

Cei mai mulți specialiști consideră că micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei, motiv pentru care este bine să fim atenți la alimentele pe care le alegem încă de la primele ore. Mihaela Bilic a venit cu mai multe recomandări în acest sens și atrage atenția că există și anumite alimente pe care nu le consideră potrivite pentru începutul zilei.

În timpul verii, fructele ajung frecvent în meniul de dimineață. Sunt răcoritoare, ușor de consumat și, pentru multe persoane, par alegerea ideală pentru un mic dejun sănătos. Ele sunt consumate simple sau alături de ovăz, iaurt și alte ingrediente, însă nutriționistul Mihaela Bilic spune că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Fructele nu ar trebui consumate la micul dejun

Aceasta a explicat că fructele nu ar trebui să reprezinte principala componentă a micului dejun. În opinia sa, conținutul ridicat de apă și fructoză poate stimula pofta de mâncare, determinând consumul unei cantități mai mari de alimente ulterior.

Un exemplu pe care nutriționistul îl descurajează este smoothie-ul de fructe consumat imediat după trezire. Chiar dacă pare o variantă sănătoasă și ușoară, acesta poate aduce o cantitate importantă de zaharuri naturale într-un timp scurt.

Mihaela Bilic recomandă ca fructele să fie consumate cu moderație și consideră că legumele pot reprezenta o alternativă mai potrivită pentru masa de dimineață. Acestea oferă, la rândul lor, vitamine și minerale, dar pot fi integrate mai ușor într-un mic dejun echilibrat.

„Fructele fac poftă de mâncare, pentru că au apă cu fructoză și în momentul în care le găsim, noi trebuie să mâncăm din ce în ce mai multe. Așa ne-a lăsat natura, să ne îngrășăm ca ursul mâncând fructe rapid și apoi să intrăm la hibernare și să trăim cu grăsimea din fructe. Începi dimineața cu un smoothie de fructe. Ferească Dumnezeu! De ce să începem așa? Ce să vezi, din pâine cu carne, stomacul meu e fericit și nu are nicio aciditate. Ce avem în fructe? Apă cu fructoză, incontestabil. Fermentează, face alcool. Ce mai avem acolo? Vitamine și minerale, dar le avem și în legume”, a spus Mihaela Bilic în podcastul moderat de Damian Drăghici.

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