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Mihaela Bilic a spus adevărul despre produsele BIO. La ce trebuie să fim atenți

De: Simona Vlad 12/08/2026 | 05:40
Mihaela Bilic a spus adevărul despre produsele BIO. La ce trebuie să fim atenți
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Produsele BIO au devenit tot mai populare în ultimii ani, iar mulți români aleg să plătească mai mult pentru alimentele etichetate drept „organice” sau „eco”, convinși că acestea sunt automat mai sănătoase și mai hrănitoare. Mihaela Bilic vine însă cu o perspectivă diferită și explică de ce eticheta BIO nu garantează neapărat o valoare nutritivă superioară.

Mihaela Bilic, despre produsele BIO

Invitată în podcastul Lorenei Buhnici, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre popularitatea tot mai mare a produselor BIO și despre motivul pentru care acestea sunt percepute de consumatori ca fiind net superioare alimentelor convenționale.

Potrivit nutriționistei, termenul BIO face referire în primul rând la modul în care sunt produse alimentele și la impactul asupra mediului, nu la o calitate nutritivă semnificativ mai mare.

„Este o industrie BIO. Bio înseamnă cu grijă pentru mediu. Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă. Diferențele nutritive sunt sub 10%, aproape inexistente din punct de vedere al nutrienților.”

Aceasta a mai precizat că și percepția asupra gustului poate varia de la un produs la altul, însă gustul nu reprezintă un criteriu obiectiv pentru stabilirea valorii nutritive.

De ce ajung produsele BIO să coste mai mult

Mihaela Bilic atrage atenția că popularitatea alimentelor BIO a transformat această categorie într-o adevărată industrie. În opinia sa, consumatorii au ajuns să asocieze automat eticheta „BIO” cu ideea de aliment pur, sănătos și superior. Nutriționista susține însă că lucrurile sunt mai nuanțate și că simplul fapt că un produs poartă această etichetă nu înseamnă că este, din punct de vedere nutrițional, alegerea ideală.

„De unde atâta BIO pe glob? Toată lumea cumpără ouă BIO. Francezii spuneau, cu un simț al umorului, că acel ou bio este ouat de găinile hrănite intensiv cu soia din China bio.”

Exemplul ouălor BIO

Unul dintre exemplele oferite de medicul nutriționist a fost cel al ouălor. În cazul acestora, spune Mihaela Bilic, diferența importantă poate ține mai degrabă de modul în care este crescută găina decât de simpla existență a etichetei BIO.

„Diferența reală este dacă reușim să cumpărăm un ou ouat de o găină care face doar un ou pe zi. Alimentația intensivă a găinii duce la creșterea productivității.”

În acest context, pentru cei care urmăresc o calitate cât mai bună a alimentelor, atenția ar putea fi îndreptată și către produsele provenite din sisteme de producție extensive. Acestea presupun utilizarea mai accentuată a resurselor naturale și evitarea unor metode de producție intensive.

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