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Cum răcorești dormitorul în nopțile caniculare. Trucurile simple care te ajută să dormi mai bine fără aer condiționat

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 06:10
Cum răcorești dormitorul în nopțile caniculare. Trucurile simple care te ajută să dormi mai bine fără aer condiționat
Sursa foto: Shutterstock
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Căldura din dormitor poate transforma o noapte de vară într-o adevărată provocare. Dacă nu ai aer condiționat sau preferi să nu îl folosești toată noaptea, există câteva metode simple prin care poți reduce temperatura din cameră și îți poți face somnul mai confortabil.

Temperaturile ridicate pot îngreuna adormirea și pot provoca treziri repetate în timpul nopții. Potrivit Sleep Foundation, două strategii sunt esențiale atunci când vrem să răcorim locuința fără aer condiționat: să limităm acumularea de căldură în timpul zilei și să favorizăm răcirea camerei atunci când temperatura de afară scade.

Ține draperiile și jaluzelele închise în timpul zilei

Una dintre cele mai simple metode de a împiedica dormitorul să se încingă este să limitezi cantitatea de lumină solară care pătrunde în cameră.

Sleep Foundation recomandă coborârea jaluzelelor și închiderea draperiilor în timpul zilei, astfel încât razele soarelui și căldura să nu pătrundă în locuință. Unele tipuri de jaluzele termoizolante pot bloca o parte importantă din căldura solară.

Ideea este simplă: este mult mai ușor să păstrezi o cameră răcoroasă decât să încerci să o răcești după ce pereții, podeaua și mobilierul au acumulat deja căldură.

Deschide ferestrele când temperatura începe să scadă

Dacă afară este mai răcoare decât în interior, deschiderea ferestrelor poate ajuta la eliminarea aerului cald.

Și mai eficient este să creezi un curent de aer între două ferestre sau între o fereastră și o ușă. Potrivit Sleep Foundation, aerul poate circula mai eficient atunci când există un punct prin care intră și unul prin care iese.

În timpul zilelor foarte calde, însă, este mai bine să ții ferestrele închise dacă aerul de afară este mai fierbinte decât cel din interior.

Folosește ventilatorul pentru a pune aerul în mișcare

Un ventilator nu răcește propriu-zis aerul din cameră în același mod ca un aparat de aer condiționat, dar poate îmbunătăți circulația aerului și poate face temperatura să fie mai ușor de suportat.

Sleep Foundation recomandă ventilatoarele de masă, cele de podea, ventilatoarele de tavan sau cele montate la fereastră. Dacă ai două ventilatoare, acestea pot fi poziționate astfel încât unul să introducă aer și celălalt să îl evacueze, contribuind la ventilarea camerei.

Alege lenjerie de pat ușoară

Materialele din care sunt făcute lenjeria și hainele de dormit pot avea, de asemenea, un rol important.

Pentru nopțile călduroase, experții recomandă materiale care respiră ușor, precum bumbacul, care permit evaporarea umezelii și favorizează senzația de răcoare. O pătură subțire sau doar un cearșaf pot fi preferabile unei pilote groase care reține căldura.

Și hainele de dormit ar trebui să fie lejere și să permită circulația aerului în jurul pielii.

Redu sursele de căldură din casă

Unele dintre lucrurile pe care le facem în timpul zilei contribuie fără să ne dăm seama la încălzirea locuinței. Cuptorul și aragazul produc multă căldură, iar chiar și folosirea îndelungată a unor aparate precum prăjitorul de pâine sau cuptorul cu microunde poate contribui la creșterea temperaturii. Mașina de spălat și uscătorul pot produce, de asemenea, căldură.

În zilele caniculare, este util să limitezi folosirea aparatelor care degajă căldură în interior, mai ales în orele în care temperatura este deja ridicată. Dacă ai nevoie de o soluție rapidă pentru a-ți răcori corpul înainte de culcare, poți folosi obiecte reci.

Specialiștii recomandă folosirea unor pachete cu gheață în zone precum capul, gâtul sau încheieturile. O alternativă simplă este un prosop sau un tricou umezit și lăsat câteva ore în congelator, care poate fi apoi așezat în jurul gâtului sau pe alte zone ale corpului pentru o senzație temporară de răcoare.

Nu uita de hidratare

Consumul de apă pe parcursul zilei este important în perioadele cu temperaturi ridicate. Sleep Foundation recomandă menținerea unei hidratări corespunzătoare și menționează că puțină apă rece înainte de culcare poate ajuta la evitarea supraîncălzirii în timpul nopții.

Un duș răcoros înainte de culcare poate fi, de asemenea, o metodă prin care corpul își poate regla mai ușor temperatura.

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